Marina y SSPC confirman que se abatió a ‘Chuy Peñuelas’, operador del Cártel de Guasave

Las secretarías de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron que Jesús González Peñuelas, alias “Chuy Peñuelas”, señalado como uno de los operadores del Cártel de Guasave, falleció durante un enfrentamiento con elementos federales en Sinaloa.

Las autoridades federales informaron que el 26 de octubre se aseguraron vehículos y armamento tras una agresión contra personal naval en inmediaciones de la localidad de Alfredo V. Bonfil, municipio de Sinaloa, Sinaloa.

Los hechos derivaron de acciones de seguimiento y vigilancia, apoyadas en información de inteligencia naval y capacidades operativas especializadas, mediante las cuales se ubicaron vehículos en los que se desplazaban personas armadas.

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Durante el seguimiento, dos personas descendieron de una camioneta y se internaron en una zona de matorrales, desde donde agredieron con armas de fuego al personal naval que se aproximaba.

Ante esta amenaza, los elementos repelieron la agresión. Durante el enfrentamiento fallecieron ambas personas, por lo que se preservó el lugar hasta el arribo de las autoridades ministeriales para realizar las diligencias correspondientes. Familiares que acudieron ante la autoridad ministerial señalaron que los cuerpos podrían corresponder a Jesús “N” (a) Chuy Peñuelas operador de 2do orden, solo por debajo de Fausto Isidro Meza Flores (a) Chapo Isidro, líder del Cártel de Guasave y Cesáreo “N”. La identificación oficial se determinará mediante la confronta genética y las pruebas dactiloscópicas correspondientes.

Como resultado de estas acciones, se aseguraron tres armas largas, tres cargadores, 46 cartuchos y cuatro camionetas con reporte de robo. Mismos que junto al armamento y los demás indicios quedaron a disposición de la FGR para la integración de la carpeta de investigación y el esclarecimiento de los hechos.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones del Gabinete de Seguridad mantendrán su presencia operativa en Sinaloa, bajo la supervisión permanente de sus titulares, para combatir a los grupos delictivos, prevenir hechos de violencia y proteger a las familias sinaloenses.

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Derivado de las acciones permanentes para reforzar las acciones y avanzar en la pacificación de Sinaloa, personal de Marina @SEMAR_mx realizó un operativo en las inmediaciones de la colonia Alfredo V. Bonfil, Sinaloa, donde fue agredido por integrantes de una célula criminal… pic.twitter.com/03vxvnfVfN — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 28, 2026

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FGR