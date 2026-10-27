Destaca Gobierno apoyos fiscales a transportistas que bloquean en 38 puntos

La Secretaría de Gobernación (Segob) acordó instalar mesas de trabajo esta semana con organizaciones del sector de autotransporte, para atender sus demandas de seguridad, infraestructura y estímulos fiscales, mientras el paro nacional de transporte de carga provocó movilizaciones en 19 entidades, con 38 puntos de protesta.

Sin embargo, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez, evitó confirmar una ruptura del diálogo con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), cuyo presidente, Augusto Ramos Melo, sostuvo que la movilización responde a la falta de soluciones para el sector.

“Ellos decidieron manifestarse. Nosotros decíamos que no había necesidad, los emplazamos todo el tiempo a que no hubiera esa movilización y, sin embargo, lo hicieron”, declaró César Yáñez al término de una reunión de alrededor de dos horas con representantes empresariales y de organizaciones transportistas.

Una caravana de transportistas bloqueó ayer la autopista México-Pachuca. ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo, las denuncias por robo a transportistas bajaron 21% entre enero y septiembre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

El funcionario señaló que las autoridades esperarán a conocer si la Canacar busca retomar las conversaciones. “Veremos más adelante si quieren que nos reunamos otra vez”, dijo, al tiempo que aseguró que la mesa de diálogo permanece abierta para atender los planteamientos de quienes decidieron no sumarse al encuentro.

En contraste, las organizaciones que participaron en la reunión acordaron establecer una agenda de trabajo durante esta semana, con mesas temáticas en dependencias federales y autoridades estatales para revisar las demandas del sector.

En las conversaciones participaron representantes de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), quienes manifestaron su rechazo a los bloqueos debido a las afectaciones que generan a la ciudadanía y a las actividades comerciales e industriales.

Integrantes de la Canacar cerraron la avenida La Costera, en Culiacán. ı Foto: Cuartoscuro

Los trabajos involucrarán a las secretarías de Gobernación, Hacienda y Crédito Público (SHCP), Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Trabajo y Previsión Social, además de la Guardia Nacional (GN).

Entre los asuntos que se revisarán están la inseguridad en carreteras, los robos, asaltos y extorsiones contra transportistas, las condiciones de la infraestructura vial, los estímulos fiscales, el transporte irregular, los abusos de autoridad, las tarifas de peaje y los costos de los servicios de grúas.

Uno de los puntos de inconformidad es una modificación prevista en la Ley de Ingresos de 2027, que reduciría de 300 a 250 millones de pesos el límite para acceder al beneficio fiscal que permite acreditar contra el Impuesto sobre la Renta (ISR) hasta 50 por ciento del gasto en casetas.

La Segob insistió en que las demandas pueden atenderse mediante el diálogo y que no es necesario recurrir a bloqueos. También llamó a privilegiar los acuerdos para evitar mayores afectaciones a la población y al traslado de mercancías.

En cuanto a las movilizaciones, Veracruz concentró el mayor número de puntos de protesta, con ocho, seguido del Estado de México, con seis. Nuevo León y Tlaxcala registraron tres cada uno. Guanajuato, Veracruz y Tabasco destacaron por la presencia de participantes.

El reporte federal identificó un bloqueo total en Tlaxco, Tlaxcala, además de cierres parciales en otros puntos de esa entidad y de Veracruz.

Pese a las mesas pactadas con las organizaciones que acudieron a la reunión, el conflicto permanece abierto ante la decisión de la Canacar de mantener su movilización. El Gobierno federal apuesta por las negociaciones para atender los reclamos, mientras las protestas continúan generando complicaciones viales en distintos puntos del país.

CSP destaca apoyo fiscal; minimiza paro

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la movilización de transportistas fue convocada por un sector minoritario de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), inconforme con los cambios a la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de peajes. Precisó que la medida afectará sólo a 170 de más de dos mil empresas y descartó que tenga repercusiones en los precios de la canasta básica.

“Lo que me dice es que ‘es un sector de Canacar pequeño que se va a movilizar’ y que, de todas maneras, desde ayer (domingo) se les abrió la puerta para reunirse… Se buscó a las distintas organizaciones del autotransporte de carga y solamente un sector de Canacar dijo que se iba a movilizar”, señaló.

La mandataria explicó que el Gobierno decidió limitar el estímulo fiscal a las empresas con ingresos de hasta 250 mil millones de pesos, con el propósito de reducir un beneficio que consideró excesivo para las compañías de mayor tamaño.

“No (impactará la canasta básica)... No tiene ningún efecto, más que a ciertas empresas muy grandes que desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda había una deducción excesiva. Pero es un sector muy pequeño.

“Y siguen teniendo las deducciones sobre el IEPS y muchísimos otros beneficios que el transporte en nuestro país... No tiene ningún efecto ni en la canasta básica ni en la operación del transporte de carga en nuestro país”, aseguró.

Sheinbaum recordó que el estímulo se estableció sin límite durante el Gobierno de Vicente Fox. Posteriormente, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se restringió a las empresas con ingresos de hasta 300 mil millones de pesos.

La Presidenta señaló que la inconformidad con este ajuste es el principal motivo de la protesta de los transportistas que organizaron un paro con bloqueos en carreteras principales.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el autotransporte recibe diversos apoyos fiscales que se mantendrán, debido a que es un sector que influye en la formación de precios del resto de la economía mexicana.

El funcionario indicó que el problema surgió en 2002, cuando se permitió a las empresas deducir el pago de peajes como un beneficio fiscal adicional, sin importar el monto de sus ingresos.

Para 2019, el costo de este estímulo llegó a representar 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ante ese crecimiento, el gobierno anterior limitó su aplicación a las empresas con ingresos de hasta 300 mil millones de pesos.

Sin embargo, durante los últimos seis años, el monto del beneficio aumentó más de cinco veces. Por ello, Hacienda decidió establecer un nuevo límite para concentrar el apoyo en las empresas que realmente lo necesitan.

De acuerdo con el funcionario, de las dos mil 580 empresas que recibían el estímulo, dos mil 410 conservarán el beneficio bajo las nuevas condiciones.

Para este año, Hacienda estima que el apoyo fiscal al sector ascienda a 13 mil 900 millones de pesos. Con la nueva restricción, el monto disminuiría en cuatro mil 500 millones de pesos.

“El 94 por ciento de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre-camión, no se verían afectados en absoluto para el ejercicio fiscal del siguiente año. El beneficio promedio son 26 millones de pesos, entonces muy importante recalcar, hay una afectación mínima solamente sobre el seis por ciento de los contribuyentes que no representan cuatro 500 millones de pesos en ingresos adicionales”, dijo.

Respecto a las demandas de seguridad de los transportistas, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional mantienen la atención y el apoyo solicitados por el sector.