CSP destaca apoyo fiscal; minimiza paro

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la movilización de transportistas fue convocada por un sector minoritario de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), inconforme con los cambios a la deducción del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por el pago de peajes. Precisó que la medida afectará sólo a 170 de más de dos mil empresas y descartó que tenga repercusiones en los precios de la canasta básica.

“Lo que me dice es que ‘es un sector de Canacar pequeño que se va a movilizar’ y que, de todas maneras, desde ayer (domingo) se les abrió la puerta para reunirse… Se buscó a las distintas organizaciones del autotransporte de carga y solamente un sector de Canacar dijo que se iba a movilizar”, señaló.

La mandataria explicó que el Gobierno decidió limitar el estímulo fiscal a las empresas con ingresos de hasta 250 mil millones de pesos, con el propósito de reducir un beneficio que consideró excesivo para las compañías de mayor tamaño.

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“No (impactará la canasta básica)... No tiene ningún efecto, más que a ciertas empresas muy grandes que desde la perspectiva de la Secretaría de Hacienda había una deducción excesiva. Pero es un sector muy pequeño.

“Y siguen teniendo las deducciones sobre el IEPS y muchísimos otros beneficios que el transporte en nuestro país... No tiene ningún efecto ni en la canasta básica ni en la operación del transporte de carga en nuestro país”, aseguró.

Sheinbaum recordó que el estímulo se estableció sin límite durante el Gobierno de Vicente Fox. Posteriormente, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se restringió a las empresas con ingresos de hasta 300 mil millones de pesos.

La Presidenta señaló que la inconformidad con este ajuste es el principal motivo de la protesta de los transportistas que organizaron un paro con bloqueos en carreteras principales.

Por su parte, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, explicó que el autotransporte recibe diversos apoyos fiscales que se mantendrán, debido a que es un sector que influye en la formación de precios del resto de la economía mexicana.

El funcionario indicó que el problema surgió en 2002, cuando se permitió a las empresas deducir el pago de peajes como un beneficio fiscal adicional, sin importar el monto de sus ingresos.

Para 2019, el costo de este estímulo llegó a representar 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Ante ese crecimiento, el gobierno anterior limitó su aplicación a las empresas con ingresos de hasta 300 mil millones de pesos.

Sin embargo, durante los últimos seis años, el monto del beneficio aumentó más de cinco veces. Por ello, Hacienda decidió establecer un nuevo límite para concentrar el apoyo en las empresas que realmente lo necesitan.

De acuerdo con el funcionario, de las dos mil 580 empresas que recibían el estímulo, dos mil 410 conservarán el beneficio bajo las nuevas condiciones.

Para este año, Hacienda estima que el apoyo fiscal al sector ascienda a 13 mil 900 millones de pesos. Con la nueva restricción, el monto disminuiría en cuatro mil 500 millones de pesos.

“El 94 por ciento de las empresas, incluyendo, por ejemplo, los que tributan bajo esta figura del hombre-camión, no se verían afectados en absoluto para el ejercicio fiscal del siguiente año. El beneficio promedio son 26 millones de pesos, entonces muy importante recalcar, hay una afectación mínima solamente sobre el seis por ciento de los contribuyentes que no representan cuatro 500 millones de pesos en ingresos adicionales”, dijo.

Respecto a las demandas de seguridad de los transportistas, Sheinbaum aseguró que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional mantienen la atención y el apoyo solicitados por el sector.