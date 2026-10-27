Empujan limpia en INE de proveedores y nombramientos tras caída de Taddei

La Cámara de Diputados recibió la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y abrió la ruta para designar a su relevo, mediante un procedimiento que podría durar entre cuatro y cinco semanas a partir de la emisión de la convocatoria.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), explicó que los grupos parlamentarios buscarán construir una mayoría calificada para elegir a una persona que garantice imparcialidad, profesionalismo y certeza en la conducción del organismo rumbo a las elecciones de 2027.

El también coordinador de la bancada de Morena detalló que el proceso comenzará con un acuerdo que deberá someterse al pleno de San Lázaro. La convocatoria establecerá la integración del Comité Técnico de Evaluación, la inscripción de aspirantes y las etapas de revisión, que incluirán exámenes y entrevistas.

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El Dato: En su carta de renuncia, Guadalupe Taddei dijo que se retiraba “con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido”, conservando sus principios y convicciones.

Posteriormente, el comité integrará una quinteta y la remitirá a la Jucopo, donde se intentará alcanzar un acuerdo para llevar la propuesta al pleno. Si no se consigue la mayoría calificada necesaria para la designación, se recurrirá a la insaculación, según explicó el legislador.

“Es un proceso largo. Tendremos la posibilidad de someterla al pleno el próximo miércoles para que comience, una vez aprobada, el plazo de los términos que establezca la misma, y la conclusión del proceso se llevará a cabo cuatro o cinco semanas a partir de lanzar la convocatoria”, señaló Monreal, quien pidió respetar los requisitos legales y constitucionales, sin acelerar indebidamente la selección.

“No se puede atropellar el proceso”, dijo, y agregó que es preferible desarrollar todas las etapas previstas antes que precipitar una decisión sobre la persona que encabezará la autoridad electoral.

Mientras la Cámara de Diputados realiza el procedimiento, los 10 consejeros electorales deberán nombrar de entre sus integrantes a una presidenta o un presidente provisional, con facultades para mantener las actividades del instituto y cumplir los plazos de organización electoral.

334 Votos se requieren para alcanzar la mayoría calificada

Monreal descartó que la salida de Taddei provoque una crisis o interrumpa los trabajos del INE. Aseguró que la conducción provisional permitirá atender las tareas institucionales durante las semanas que requiera el relevo definitivo.

“No hay ningún problema, no hay inestabilidad, no hay crisis, no hay suplantaciones”, expresó al referirse a las decisiones que adopten las consejerías para garantizar la continuidad del organismo.

El legislador zacatecano manifestó su confianza en que las bancadas puedan alcanzar un acuerdo amplio y evitar que el nombramiento dependa de un sorteo. Afirmó que intentará construir un consenso que dé estabilidad y credibilidad a la nueva presidencia.

“Creo que a todos nos conviene tener un órgano electoral confiable y una presidencia estable, que sea creíble y que tenga la capacidad de ofrecer certeza jurídica, imparcialidad, profesionalismo, objetividad”, declaró.

Monreal Ávila añadió que existen mexicanas y mexicanos con las características necesarias para asumir la responsabilidad de encabezar el organismo electoral, y que la renovación abre la oportunidad de seleccionar un perfil con capacidad para ello.

Por separado, el presidente de la Mesa directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, confirmó la recepción del oficio y adelantó que será presentado ante el pleno de la Cámara de Diputados y la Jucopo para iniciar el trámite parlamentario correspondiente.

Llamó a las fuerzas políticas a privilegiar el diálogo en la definición de la ruta institucional. “Las y los legisladores tenemos la oportunidad de demostrar que, mediante el diálogo, podemos construir los acuerdos necesarios para fortalecer a nuestras instituciones democráticas”.

Aunque Monreal anticipó una duración de hasta cinco semanas, al cierre no se había dado a conocer una convocatoria con fechas para el registro, las evaluaciones y la votación del relevo.

Y apuestan por limpia en el instituto

| Por Claudia Arellano |

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, pidió que quien asuma provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) revise al personal y solicite la salida de funcionarios que carezcan de idoneidad o tengan vínculos con el proveedor denunciado y con Guadalupe Taddei Zavala.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) consideró necesaria una “sacudida” para garantizar imparcialidad, profesionalismo e independencia, ante los señalamientos por presuntas irregularidades en contrataciones y posibles conflictos de interés.

El Tip: El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió que la presidencia sea para una mujer independiente y cuestionó la eventual designación de Arturo Chávez por su liga con la 4T.

“Yo creo que es normal y correcto, incluso necesario, que haya una sacudida en el Instituto Nacional Electoral para que se pueda seleccionar un número de funcionarios adecuados, idóneos, imparciales, profesionales”, sostuvo.

En conferencia de prensa, el legislador afirmó que la revisión debe contribuir a que los próximos procesos electorales se desarrollen sin parcialidades ni cuestionamientos sobre la actuación del personal del organismo.

Sesión de la Jucopo de la Cámara de Diputados, el pasado 20 de octubre ı Foto: Especial

Monreal Ávila advirtió que la salida de la consejera presidenta no debe impedir el esclarecimiento de las posibles irregularidades durante su gestión ni cancelar las investigaciones correspondientes. Sostuvo que las autoridades competentes deberán determinar si existen responsabilidades administrativas, financieras o de otra naturaleza, con base en las indagatorias y las pruebas que se integren.

“Morena tiene toda la disposición, la voluntad política, la exigencia de ir hasta el fondo de las investigaciones y deslinde de responsabilidades”, afirmó.

El diputado reconoció que desde meses atrás sabía que el Órgano Interno de Control del INE investigaba posibles anomalías y conflictos de interés.

Explicó que no hizo públicos esos antecedentes porque los procedimientos estaban en curso y correspondía a las instancias fiscalizadoras concluir las investigaciones y determinar, en su caso, las sanciones.

Consejo electoral sigue sin acuerdos en sucesión

| Por Tania Gómez |

Sin acuerdos sobre quién asumirá provisionalmente la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), los 10 integrantes del Consejo General concluyeron este lunes su primera reunión privada tras la salida de Guadalupe Taddei Zavala y volverán a discutir el nombramiento este martes, en busca de destrabar las diferencias y garantizar la continuidad del organismo.

El consejero Uuc-kib Espadas adelantó que las consejerías se reunirán nuevamente a las 8:30 horas de hoy y, por la tarde, se prevé convocar a una sesión extraordinaria del Consejo General para votar la designación de quien encabezará temporalmente la autoridad electoral.

El primer encuentro comenzó alrededor del mediodía y se prolongó durante varias horas, sin que los participantes alcanzaran un consenso sobre el relevo.

El Tip: La renuncia de Guadalupe Taddei ocurrió a raíz de investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en contratos con proveedores.

Durante las conversaciones, las consejerías analizaron las opciones para cubrir la ausencia en la presidencia, mientras esperaban que se formalizara la renuncia de Guadalupe Taddei ante la Cámara baja.

La presidencia provisional durará entre un mes y un mes y medio, periodo en el que la Cámara de Diputados realizará el nuevo nombramiento.

En un comunicado, el INE informó que las consejeras y los consejeros acordaron mantener las actividades institucionales conforme a los plazos y las tareas aprobadas previamente, con el compromiso de preservar la calidad técnica y el profesionalismo del trabajo electoral.

“Cualquier determinación se adoptará a partir de esa información y con estricto apego al marco constitucional y legal, buscando privilegiar, en todo momento, la colegialidad”, señaló el organismo.

La designación provisional está prevista en el artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que establece que, ante la ausencia definitiva de quien ocupa la presidencia del Consejo General, las consejerías electorales deberán elegir, por mayoría simple y de entre sus integrantes, a la persona que asumirá temporalmente y transitoriamente el cargo.

De acuerdo con el procedimiento legal, la Secretaría Ejecutiva conducirá el inicio de la sesión hasta que las consejerías presentes designen a quien la presida o a la persona que ocupará la presidencia provisional. El nombramiento deberá formalizarse mediante un acuerdo del Consejo General y, quien resulte elegido, rendirá protesta ante el órgano colegiado.

Una vez adoptada la decisión, el Instituto deberá notificarla a la Cámara de Diputados, instancia responsable de desarrollar el proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del INE durante el periodo restante del encargo.

Los consejeros del INE están divididos en dos bloques: el que siempre respaldó a Guadalupe Taddei, integrado por Arturo Chávez, Blanca Cruz, Frida Gómez, Norma de la Cruz y Jorge Montaño; Uuc-Kib Espadas, quien ha alternado su apoyo entre Taddei y el grupo contrario; y el bloque de Carla Humphrey, Arturo Castillo, Martín Faz y Rita Bell López.

La persona que sea elegida terminará el periodo de Taddei, que termina en 2032 con las elecciones de 2027 y 2030.

Exigen que la ASF haga investigación a fondo

| Por Tania Gómez |

Carla Humphrey, consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), planteó se abran investigaciones internas y se soliciten auditorías externas, incluida la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para esclarecer las presuntas irregularidades en el organismo.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, dijo, al insistir en que se debe proporcionar información a la ciudadanía y garantizar la rendición de cuentas.

Humphrey consideró que las investigaciones deben incluir “sin duda, a Guadalupe Taddei y a toda la institución”, debido a la gravedad de los cuestionamientos que enfrenta una autoridad electoral reconocida a nivel internacional.

10 Consejeros electorales son elegidos por la Cámara baja

“Es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos”, advirtió.

Humphrey abrió la discusión sobre la permanencia de los funcionarios que designó unilateralmente Taddei, al amparo de la reforma que le otorgó facultades para realizar nombramientos sin aval del Consejo General, y llamó a revertir los cambios legales que rompieron la colegialidad en el instituto.

Aunque reconoció que las consejerías no tienen a su cargo la administración del órgano electoral, afirmó que deben procurar que se esclarezcan los hechos y que la sociedad conozca el alcance de las posibles irregularidades.

“Nosotros veríamos las posibilidades que, como Consejo General, podríamos, en su caso, solicitar que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”, detalló Humphrey al señalar que, en 90 por ciento de los casos, las consejerías desconocían quiénes eran las personas designadas, así como sus antecedentes profesionales y experiencia y responsabilizó a los diputados que aprobaron la reforma de debilitar el funcionamiento colegiado del organismo.

El consejero Arturo Castillo calificó el caso como la “crisis de corrupción más severa en los 35 años” del organismo y sostuvo que las indagatorias deben continuar hasta establecer las responsabilidades correspondientes. Por ello, consideró necesario que intervengan la ASF, el Órgano Interno de Control y el propio Consejo General para corregir las irregularidades que se acrediten. También aseguró que todos los integrantes del órgano están dispuestos a rendir cuentas y llevar los procedimientos administrativos hasta sus últimas consecuencias.

“Superpoderes” de Taddei surgieron en el Senado

| Por Claudia Arellano |

La reserva que otorgó facultades de designación directa a Guadalupe Taddei Zavala, cuando encabezaba el Instituto Nacional Electoral (INE), fue presentada en el Senado de la República por el morenista Pavel Jarero Velázquez y aprobada durante la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial, en una sesión que se prolongó hasta la madrugada.

El documento legislativo vuelve a colocar bajo escrutinio el origen de las atribuciones conocidas como “superpoderes” de la consejera presidenta, luego de que surgieran señalamientos que responsabilizaban a la Cámara de Diputados de haber modificado la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) para concentrar esas facultades en la presidencia del organismo electoral.

16 Nombramientos clave hizo Taddei en el organismo

De acuerdo con el texto de la reserva, Jarero propuso modificaciones a los artículos 45 y 48 de la Legipe para permitir que la presidencia del Consejo General designara directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas del Instituto, sin requerir previamente el respaldo de una mayoría calificada de ocho votos de las consejerías electorales.

La disposición incorporada al ordenamiento estableció entre las atribuciones de la presidencia del Consejo General la de “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del instituto”.

La modificación también contempló facultades para aprobar acuerdos relacionados con la coordinación y ejecución de actividades administrativas, técnicas y operativas del INE, así como con la organización de las elecciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y el funcionamiento ordinario del organismo.

La reserva fue incorporada durante la discusión legislativa en el Senado y, según los antecedentes del documento, se aprobó mediante votación económica, sin una votación nominal que registrara individualmente el sentido del voto de cada legislador.

El cambio legislativo adquirió relevancia por sus efectos en la estructura interna del INE, ya que modificó el mecanismo para designar a funcionarios responsables de áreas estratégicas del organismo y redujo la intervención del Consejo General en esas decisiones.

La discusión sobre el origen de estas facultades cobra nuevo interés tras el anuncio de renuncia de Guadalupe Taddei, quien prevé formalizar su salida este lunes 26 de octubre. La Cámara de Diputados deberá iniciar el procedimiento para elegir a quien la sustituya al frente del organismo electoral.

En tanto esta mañana el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, informó que convocará a la Junta de Coordinación Política para comenzar el proceso de renovación, que podría extenderse entre cuatro y cinco semanas.

La salida de Guadalupe Taddei abre así una nueva etapa para el INE, mientras las facultades de su presidencia y las reglas para la designación de sus principales funcionarios continúan en el centro de la discusión política y legislativa.

CSP pide auditar al INE pese a salida de Taddei

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no elimina la necesidad de auditar e investigar las presuntas irregularidades en la contratación de servicios y el manejo de recursos del organismo. Además, consideró que la decisión de separarse del cargo fue “muy buena”, ante los señalamientos de posibles contrataciones irregulares.

“Tiene que hacerse la investigación, tiene que haber una auditoría, para poder revisar las sospechas o los señalamientos que ha habido con relación a abusos o privilegios dentro del INE. Creo que ella toma una buena decisión de separarse del cargo”, declaró.

La mandataria pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determine si Taddei estuvo involucrada en presuntas irregularidades o si existen otros funcionarios responsables. “Que señale si es que, en efecto, ella está involucrada o no. Y si no, si hay otros servidores públicos del INE, pues también”, instó.

El Dato: La Fiscalía de Sonora informó que no cuenta con denuncias contra Taddei y precisó que corresponde al órgano electoral estatal informar sobre posibles investigaciones.

Sheinbaum Pardo destacó que, con la renuncia, no fue necesario que el Congreso interviniera para remover a la consejera presidenta. Añadió que ahora corresponde elegir a quien encabezará el organismo electoral.

“Entonces, cuando se encuentra un señalamiento, hay que actuar. Y, afortunadamente, aquí ni siquiera tuvo que proceder el Congreso, la presidenta del INE toma la decisión de separarse del cargo, y eso ayuda a la institución. Y que se elija a la persona que el Congreso considere la mejor persona para dirigir los destinos del Instituto Nacional Electoral en este proceso electoral”, señaló.

Aunque la renuncia ocurre en medio de los preparativos para las elecciones de 2027, la Presidenta descartó que represente una crisis para el proceso electoral. Recordó que existen reglas y procedimientos para designar a una nueva persona al frente del INE.

“Entonces, tiene que decidir el Congreso, igual que se decidió, igual que se ha decidido siempre. Y hay un procedimiento muy estricto para elegir a la o el presidente del INE y a los consejeros. Entonces, la democracia no está en riesgo; al contrario, la democracia se fortalece siempre”, dijo.

Asimismo, consideró que la salida de Taddei contribuye a evitar que persistan dudas sobre la integridad del organismo, pues permite investigar y aclarar los señalamientos de presunta corrupción.

Por otra parte, Sheinbaum reprobó las burlas y los comentarios sobre la vida personal de Taddei que políticos de oposición y usuarios de redes sociales difundieron durante el fin de semana, en medio de las acusaciones relacionadas con el uso de recursos del INE.

La mandataria pidió distinguir entre las investigaciones sobre posibles abusos o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública y los ataques personales contra una mujer. Sostuvo que las críticas deben centrarse en sus decisiones como servidora pública y no convertirse en agresiones misóginas.

“Por otro lado —y creo que es importante decirlo—, durante el fin de semana también vimos una degradación muy grande de la oposición. Esta burla misógina, machista, tampoco puede permitirse, porque es muy cobarde quien agrede a una mujer, no por lo que hizo como servidora pública, sino por razones personales. Y eso tampoco debe ser parte de la política mexicana; eso hay que ponerlo muy claro, porque si no, todo se permite, y no creo que eso deba celebrarse, ni mucho menos”, expresó.

Senado urge a una “cirugía radical” contra corrupción

| Por Tania Gómez |

higinio martínez, presidente de la mesa directiva del Senado, llamó a la Jefa del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, a emprender medidas más radicales contra la corrupción, luego de las denuncias sobre la actuación de la consejera titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, y ante la renuncia al cargo que presentó ayer.

“Es el momento de definiciones sobre este lamentable cáncer. La Presidenta Claudia Sheinbaum tiene la fuerza legal, política y toda la autoridad moral para poner un alto a esto. Urge su programa anticorrupción”, sostuvo el senador en un posicionamiento público.

Asimismo, el legislador de Morena pidió a Sheinbaum Pardo avanzar en su combate a la corrupción y aplicar medidas de mayor alcance. Afirmó que la mandataria encontraría respaldo social si profundiza esa política.

“La Presidenta debe saber que existen millones de personas que le aplaudirían, que la respaldarían y la fortalecerían si continúa con su combate a la corrupción y con medidas más radicales”, expresó.

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En ese contexto, Martínez Miranda insistió en que el combate a las irregularidades en el servicio público requiere decisiones de fondo y reconoció que enfrentar la corrupción representa una tarea compleja.

“No soy ingenuo, ni un soñador, ni me cubre un manto absoluto de pureza; sé que es difícil la lucha contra la corrupción, pero estoy convencido de que este país requiere una cirugía radical o no habrá futuro promisorio para nuestra generación joven y las próximas”, afirmó.

Cuestionó que sean los periodistas quienes investiguen y documenten presuntos actos de corrupción de gobernantes y funcionarios públicos, y señaló que las denuncias recientes relacionadas con el INE deben llevar a una reflexión sobre el manejo de recursos públicos.

“Las denuncias que en estos días se hicieron sobre la actuación de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y su renuncia que se espera presente este lunes al cargo de la máxima autoridad del Instituto Electoral, tienen que llevarnos a reflexionar sobre la terrible enfermedad que no acaba de curar: la corrupción, el despilfarro, los enjuagues económicos y la ambición desmedida por el dinero público”, escribió.

Antes de salida, aceleran 22 nombramientos en los OPLE

| Por Tania Gómez |

En las últimas horas de Guadalupe Taddei Zavala al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales aprobó por unanimidad las propuestas para cubrir cuatro presidencias así como 18 consejerías de institutos electorales estatales.

Quedaron pendientes las presidencias de Baja California Sur y de Tamaulipas, cuyos procedimientos fueron declarados desiertos.

El Dato: el líder nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, pidió un comité de expertos para que revise la selección de la presidencia del INE.

Durante una sesión extraordinaria urgente celebrada este lunes, la comisión, integrada por las consejeras Blanca Cruz García, Rita Bell López y los consejeros Jorge Montaño Ventura y Uuc Kib Espadas Ancona, aprobaron por unanimidad las propuestas de designación. El acuerdo será sometido al Consejo General.

Sesión extraordinaria del Consejo General del INE, el 30 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

Los nombramientos corresponden a los procesos de selección que debían concluir antes del 2 de noviembre.

Las presidencias propuestas son las de los organismos electorales de Campeche, Coahuila, Colima y Puebla. En paralelo, se planteó designar 18 consejerías en Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Las plazas para encabezar los institutos de Baja California Sur y Tamaulipas quedaron sin asignación, debido a que las propuestas no alcanzaron la mayoría requerida. Con ello, de las 24 vacantes consideradas en la convocatoria, la comisión avanzó en 22 designaciones.

La sesión se realizó en medio de la salida de Guadalupe Taddei, quien formalizó su renuncia este lunes ante la Cámara de Diputados. Desde el pasado 23 de octubre, cuando trascendió su posible separación del cargo, en el INE se había analizado la posibilidad de aplazar el procedimiento.

Su renuncia ocurre en medio de señalamientos sobre presuntos favoritismos a las empresas Cajas Graf y Corporativo Zeg, así como de cuestionamientos relacionados con su vínculo personal con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, señalado como relacionado con esas compañías.

Consejerías definirán quién asumirá la presidencia del INE

Más temprano, la consejera Carla Humphrey Jordan informó que las y los integrantes del Consejo General se reunirán para definir quién asumirá provisionalmente la presidencia del INE.

La consejera explicó que la ley establece que una de las personas integrantes del Consejo General deberá ocupar provisionalmente la presidencia y notificar a la Cámara de Diputados para que se active el procedimiento constitucional correspondiente.

“En las ausencias definitivas de la presidencia uno de nosotros, nosotras tenemos que ocupar esa presidencia provisional, avisar a la Cámara de Diputados y Diputadas para que detonen el procedimiento de convocatoria que está establecido en la Constitución”, detalló.

La consejera electoral del INE, Carla Humphrey Jordan, el 20 de julio de 2026. ı Foto: INE / Cuartoscuro

Carla Humphrey aseguró que, mientras se define la sucesión, el INE deberá continuar con sus actividades y garantizar la organización del proceso electoral.

Además, planteó que se abran investigaciones internas y se soliciten auditorías externas, incluida la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), para esclarecer las presuntas irregularidades dentro del organismo.

“Tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias”, sostuvo, al insistir en que se debe proporcionar información a la ciudadanía y garantizar la rendición de cuentas.





Renuncia una funcionaria por contratación irregular

| Por Tania Gómez |

Valeria Itzel Ramírez Gallardo, quien ocupaba la Subdirección de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales y de Violencia Política contra las Mujeres en el Instituto Nacional Electoral (INE), presentó su renuncia en medio de señalamientos periodísticos sobre presuntas irregularidades en su contratación.

La funcionaria, adscrita a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, formalizó su salida mediante una carta fechada el 25 de octubre, en la que atribuyó su decisión a motivos personales y la calificó como voluntaria.

En el documento, Ramírez Gallardo agradeció a la institución, pero no hizo referencia a las publicaciones que cuestionaron su ingreso al organismo electoral ni a las personas señaladas por una supuesta intervención para favorecer su contratación.

El periodista Jorge Monroy difundió información sobre la presunta participación de Carlos Daniel Luna Rosas, jefe de Oficina de la Presidencia del INE y señalado públicamente como pareja de la funcionaria, en las gestiones para su incorporación al instituto.

Otro escándalo en el @INEMexico



Valeria Ramírez renunció tras señalamientos de que su pareja, Carlos Luna, jefe de Oficina de Guadalupe Taddei, habría impulsado su contratación



Ambos estuvieron ligados a Morena



📹 Noticias al Punto pic.twitter.com/YxGAvQRFBQ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2026

Entre los señalamientos, Monroy afirmó que Ramírez Gallardo habría reprobado en dos ocasiones el examen de inducción del organismo y reportó que no localizó su cédula profesional en la base de datos que consultó.

Las publicaciones también apuntaron a una presunta intervención de Luna Rosas para facilitar su contratación, con supuesto respaldo de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y de Guillermo Santiago, representante de Morena ante el instituto.

Hasta la información proporcionada sobre el caso, no se incluyen respuestas de los señalados que permitan establecer su postura frente a estas acusaciones. Los señalamientos difundidos públicamente no constituyen, por sí mismos, una determinación oficial sobre la existencia de irregularidades.

La renuncia de Ramírez Gallardo ocurre en un momento de tensión en la estructura directiva del organismo electoral, luego de que Taddei anunciara durante el fin de semana que este lunes presentaría su propia renuncia a la presidencia del INE.

La salida de la funcionaria se suma así a los acontecimientos que mantienen bajo atención pública a la institución, en medio de cuestionamientos sobre decisiones internas y el funcionamiento de su estructura administrativa.

¡Ya renunció!



Le contaba en la mañana de Valeria Itzel Ramírez Gallardo, novia del jefe de Oficina de Guadalupe Taddei en el INE.



Ya presentó su renuncia voluntaria como subdirectora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPLE y de Violencia Política contra las… pic.twitter.com/K8irIeNSmu — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 26, 2026



