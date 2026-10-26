Cámara de Diputados recibe renuncia de Guadalupe Taddei al INE; Jucopo inicia proceso de selección

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), con lo que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) iniciará el procedimiento correspondiente para la selección de quien ocupará el cargo.

Así lo informó Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados, a través de una publicación en la red social X, donde mostró el oficio firmado por Taddei Zavala y dirigido a Raúl Bolaños Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Guadalupe Taddei, quien renunció al Consejo General del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

En el mismo, Taddei Zavala aclara que su renuncia es efectiva a partir de este día:

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“...presento ante la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión mi renuncia, con efectos a partir del día de hoy, al cargo de Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, que esta Soberanía me confirió en abril de 2023”, se lee en el oficio.

En la misma carta, Guadalupe Taddei se refiere a su renuncia como una que ocurre “con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana”.

Aspecto de una sesión del Consejo General del INE. ı Foto: INE / Cuartoscuro

“Me retiro con serenidad”: el mensaje de Taddei en su renuncia

En su oficio, Guadalupe Taddei no solo confirmó su renuncia, sino que dejó un mensaje sobre su labor al frente del organismo electoral.

Taddei Zavala expresó que se retira “con serenidad” y que, tras dejar el cargo, “conservo mis principios, mis convicciones y mi confianza en México y en sus instituciones”.

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

La ahora expresidenta del Consejo General del INE aseguró que ha servido al país desde las instituciones electorales desde hace 33 años, en los cuales, aseguró, ha participado en “distintas etapas de construcción y fortalecimiento democrático” de México.

“A lo largo de este camino he compartido responsabilidades con miles de mujeres y hombres comprometidos con la democracia, cuyo trabajo y esfuerzo reconozco profundamente”, se lee en el oficio de Guadalupe Taddei.

La Cámara de Diputados recibió el oficio de renuncia de Guadalupe Taddei a la Presidencia del Consejo General del @INEMexico. A partir de ahora, la Jucopo inicia el proceso de selección conforme a la Constitución y la ley, con responsabilidad institucional. pic.twitter.com/jZ7OgkO1i0 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

La exconsejera presidenta del INE hizo un llamado a que las instituciones electorales de nuestro país mantengan “la estabilidad, la independencia y la fortaleza”, toda vez que, aseguró, estas son fundamentales “para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes políticos.

Con la recepción del oficio, la Jucopo de la Cámara de Diputados inicia formalmente el proceso para elegir a quien encabece la presidenta del Consejo General del INE, en tanto que las consejerías actuales elegirán en una sesión a quien ocupe el cargo de manera provisional.

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