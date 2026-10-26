Ella toma buena decisión de separarse del cargo: Sheinbaum tras renuncia de Guadalupe Taddei al INE

Presidenta Claudia Sheinbaum (der.) se refirió a la renuncia de Guadalupe Taddei (izq.) al INE.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Guadalupe Taddei tomó “una buena decisión” al renunciar a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), lo cual ocurrió en medio de señalamientos de conflictos de interés y uso indebido de recursos públicos.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum urgió a no adelantar conclusiones sobre la labor de Taddei al frente del órgano electoral, y pidió esperar las conclusiones de las investigaciones que se están llevando a cabo.

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