¿Quién es Luis Rogelio, hijo de Guadalupe Taddei que trabaja con Alfonso Durazo en Sonora?

Esto se sabe de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo mayor de Guadalupe Taddei que trabaja con Alfonso Durazo, gobernador de Sonora.

En medio de la controversia por supuestos contratos irregulares del Instituto Nacional Electoral (INE), se han señalado varias situaciones relacionadas con los hijos de la ahora expresidenta Guadalupe Taddei, entre ellas la relacionada con su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei, quien ha desarrollado gran parte de su carrera en el Gobierno de Sonora, ahora encabezado por Alfonso Durazo.

Que un hijo de la ahora expresidenta del INE esté ocupando cargos gubernamentales ha sido señalado como un presunto acto de tráfico de influencias o nepotismo, lo cual se suma a la controversia del órgano electoral por presuntos contratos simulados.

A la izquierda, Guadalupe Taddei Zavala, expresidenta del Consejo del INE. ı Foto: Cuartoscuro

Pero ¿quién es Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, y qué se sabe de él?

¿Quién es Luis Rogelio, hijo de Guadalupe Taddei, que trabaja en el Gobierno de Sonora?

Luis Rogelio Piñeda Taddei es el hijo mayor de Guadalupe Taddei, hermano de Jorge Francisco y León Fernando.

Aunque se desconocen más detalles biográficos suyos, se ha difundido que estudió la licenciatura en Negocios y Comercio Internacional en la Universidad de Sonora y también la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México (UVM). Obtuvo su cédula profesional en 2024.

Se desconoce su edad, pero se estima en alrededor de 33 o 35 años.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (izq.) junto a Luis Rogelio Piñeda Taddei (der.), hijo de Guadalupe Taddei. ı Foto: X Alfonso Durazo

Luis Rogelio Piñeda Taddei ha desarrollado la mayoría de su carrera en la administración pública de Sonora. Uno de sus primeros cargos relevantes conocidos fue el de director del Centro de Investigaciones Parlamentarias del Congreso de Sonora.

Posteriormente, en enero de 2025, fue nombrado secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno de Sonora, bajo el mandato de Alfonso Durazo.

“Hoy tomé protesta a Luis Rogelio Piñeda como nuevo secretario de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Agradezco al Dr. Adriel Córdova Pimentel por su trabajo y dedicación en mi gobierno y le deseo gran éxito como Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado”, se lee en una publicación del gobernador de Sonora, recuperada por medios, que no fue posible ubicar de manera independiente.

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora (izq.) toma protesta como secretario de la Consejería Jurídica a Luis Rogelio Piñeda Taddei (centro), hijo de Guadalupe Taddei. ı Foto: X Alfonso Durazo

En tanto, en agosto de ese mismo año, pasó a ser secretario particular de Durazo Montaño, quien poco después también asumió como presidente del Consejo Nacional de Morena.

Sigue leyendo:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am