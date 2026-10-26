¿Quién es Jorge Francisco, hijo de Guadalupe Taddei que apareció en polémico VIDEO en París?

Esto se sabe de Jorge Francisco Piñeda Taddei, uno de los tres hijos de Guadalupe Taddei, expresidenta del INE.

El Instituto Nacional Electoral (INE) y la ahora expresidenta del Consejo, Guadalupe Taddei, se vieron envueltos en controversia por un caso de presuntos contratos irregulares, que ya investigan las autoridades pertinentes. Pero no es la única controversia relacionada con la consejera: su hijo Jorge Francisco Piñeda Taddei estuvo recientemente envuelto en un escándalo.

En medio de los señalamientos contra la representante del INE, medios nacionales publicaron reportajes y referencias que atestiguaban la supuesta cercanía de Guadalupe Taddei con José Alfredo Hernández Casillas, empresario que pertenecería a una red de empresas que, presuntamente, habría simulado competencia en licitaciones del órgano electoral.

Guadalupe Taddei, expresidenta del INE, en fotografía de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

Uno de los materiales es un video que involucra a Jorge Francisco Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe Taddei, brindando con Hernández Casillas en un hotel de lujo de París, Francia. Esto se sabe del hijo de la ahora expresidenta del INE.

¿Quién es Jorge Francisco, el hijo de Guadalupe Taddei que apareció en el VIDEO de “París a tus pies, chamaquito”?

Jorge Francisco Piñeda Taddei es uno de los tres hijos de Guadalupe Taddei, hermano de Luis Rogelio y León Fernando.

Aunque se desconocen detalles biográficos de la vida de Jorge Francisco, en los mencionados videos se aprecia un rostro joven, de una persona entre sus 20 o 30 años.

"París a tus pies chamaquito", así José Alfredo Hernandez brinda con Jorge Francisco Piñeda Taddei (hijo de Guadalupe Taddei) en el hotel Le Maurice de París, que cuesta 200,000 pesos la noche. Después que su mamá le diera 198 millones en contratos en el INE revela @latinus_us pic.twitter.com/fBtDXE0TOK — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) October 24, 2026

De acuerdo con columnas de Raymundo Jiménez y Sergio Sarmiento en los portales Hora Cero y El Diario de Chihuahua, respectivamente, Jorge Francisco Piñeda Taddei trabajó en el Instituto de Becas y Crédito Educativo de Sonora , una dependencia del Gobierno del estado a cargo de Alfonso Durazo.

Se le identifica como “jefe de departamento” o “encargado de nómina” dentro de dicha dependencia.

Lo anterior, señalan quienes compartieron la información, reflejaría un uso de la influencia de Taddei para colocar a familiares y cercanos en puestos de gobierno. A esto se suma que otro de sus hijos, León Fernando, ocupó un cargo en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y, un sobrino, Pablo Daniel Taddei Arreola, es director de Litio para México (LitioMx).

“París a tus pies, chamaquito”: el polémico VIDEO del hijo de Guadalupe Taddei

En medio de los señalamientos al INE por presuntos contratos irregulares, el medio Latinus publicó un video en donde aparece un joven, identificado como Jorge Francisco Piñeda Taddei, junto a un hombre de quien solo se escucha la voz. Este último, se señala, sería José Alfredo Hernández Casillas, empresario vinculado con los supuestos contratos simulados del INE.

#Loret. Videos exhiben la cercanía entre Guadalupe Taddei y el contratista favorito del INE. El empresario que ha recibido 245 millones de pesos en contratos del Instituto Nacional Electoral aparece en París con uno de los hijos de Taddei, en una suite de 200 mil pesos por noche.… pic.twitter.com/qLSklxtPK5 — Latinus (@latinus_us) October 24, 2026

En el video se mira al hijo de Guadalupe Taddei destapando una botella de champaña en una suite del hotel Le Meurice de París, Francia, el cual, según reportes, cuesta hasta 200 mil pesos por noche.

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