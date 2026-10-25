¿Qué sigue en el INE tras la renuncia de Guadalupe Taddei como consejera presidenta?

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abrirá un proceso de sustitución que obligará a las consejeras y consejeros a elegir a una persona que encabece provisionalmente el organismo, mientras la Cámara de Diputados designa a quien concluirá su periodo, previsto hasta abril de 2032.

El procedimiento comenzará una vez que la funcionaria formalice su salida, anunciada para este lunes 26 de octubre. Conforme al artículo 41 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), corresponde a los integrantes del Consejo General nombrar, entre ellos mismos, a quien asumirá temporalmente la presidencia y comunicar de inmediato su decisión a San Lázaro.

Dicha disposición establece que, ante la ausencia definitiva de la persona titular, las consejerías deberán elegir a su sustituto provisional, sin que esa determinación implique un nombramiento permanente, facultad que corresponde exclusivamente a la Cámara de Diputados mediante el procedimiento constitucional.

A partir de la notificación, los legisladores tendrán que iniciar el proceso de selección. El artículo 37 de la misma ley ordena que la Cámara proceda “en el más breve plazo” a elegir a quien ocupará la vacante, aunque no fija un número específico de días para concluir la designación.

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

Para ello, el órgano legislativo deberá emitir una convocatoria pública y establecer los plazos de participación. Un comité de evaluación, integrado por cinco personas, tres designadas por la Cámara de Diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revisará los perfiles y seleccionará a los cinco aspirantes mejor evaluados para cubrir el cargo.

La elección definitiva requerirá el respaldo de las dos terceras partes de los diputados presentes. Si no existe acuerdo para alcanzar esa votación, el artículo 41 constitucional establece un mecanismo de insaculación, es decir, un sorteo entre los finalistas. En caso de que el Congreso tampoco concrete la designación dentro del plazo previsto, corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizar ese procedimiento.

Por tratarse de una separación que ocurriría durante los primeros seis años del nombramiento original, la persona elegida no tendrá derecho a un periodo completo de nueve años. La Constitución dispone que, en estas circunstancias, el sustituto únicamente concluirá el tiempo pendiente, que en el caso de Taddei terminará en abril de 2032.

Sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en imagen archivo ı Foto: SCJN

Monreal anuncia inicio del proceso para sustituir a Taddei

Por esta razón, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que este lunes 26 de octubre convocará a ese órgano para iniciar el procedimiento de sustitución de Guadalupe Taddei Zavala una vez que la consejera presente formalmente su renuncia. El proceso podría durar entre cuatro y cinco semanas.

Monreal, también coordinador de Morena en la Cámara Baja, explicó que el primer paso será la aprobación de un acuerdo por parte del pleno para iniciar la sustitución. Después, los legisladores deberán integrar un comité técnico de evaluación y emitir la convocatoria correspondiente.

“Nosotros convocaremos desde mañana a la Junta de Coordinación Política, una vez conocida la renuncia formal y la separación absoluta del cargo de la licenciada Taddei, iniciaremos el proceso constitucional”, afirmó el legislador en un mensaje difundido este domingo.

El líder parlamentario consideró correcta la decisión de la consejera presidenta y sostuvo que permitirá dar continuidad a los preparativos de los próximos comicios federales. “Esto va a generar una dirección y una organización correctas, sin dudas ni sombras”, expresó al referirse a las elecciones de 2027 y posteriores.

Ante la renuncia que Guadalupe Taddei entregará mañana a la Cámara de Diputados, conforme al artículo 41 constitucional y los artículos 36 y 41, numeral 5, de la LGIPE, su separación del @INEMexico será definitiva. El Consejo General deberá nombrar una presidencia provisional,… pic.twitter.com/PdGU4iC7UE — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 25, 2026

Respecto al funcionamiento del instituto durante el periodo de transición, Monreal descartó afectaciones a sus actividades y aseguró que la designación provisional permitirá mantener la conducción del organismo hasta que los diputados concluyan su responsabilidad constitucional.

“No habrá sobresaltos, no habrá crisis, no habrá problemas, porque el órgano electoral seguirá funcionando con un presidente provisional hasta en tanto la Cámara cumpla con su responsabilidad constitucional”, manifestó.

Taddei asumió la presidencia el 4 de abril de 2023, después de que la Cámara de Diputados recurrió a una insaculación ante la falta de acuerdos políticos para cubrir el puesto. Su eventual salida ocurrirá cuando el organismo ya desarrolla los preparativos del proceso electoral federal 2026-2027, que comenzó el pasado 10 de septiembre.

La decisión se conoció después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó sobre una investigación por posibles irregularidades en contrataciones del organismo electoral. Taddei sostuvo que su separación busca proteger a la institución y afirmó que “la decisión no releva a nadie del deber de esclarecer, con transparencia, rigor y debido proceso, los hechos que deban investigarse”.

#BoletínINE 📄 | Mensaje de la Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala.



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