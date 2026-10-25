Marina activan medidas de emergencia en el Pacífico ante avance del huracán Vance

La Secretaría de Marina (Semar) mantiene preparados a 9 mil 193 elementos de la Armada de México en Guerrero, Michoacán y Colima ante el avance del huracán Vance, que alcanzó la categoría 1 y amenaza con provocar lluvias muy fuertes, vientos intensos y olas de hasta cinco metros en las costas del Pacífico.

El huracán Vance se localizó este domingo, a las nueve de la mañana, a 440 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y 510 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero. Sus vientos sostenidos alcanzaron los 120 kilómetros por hora, con rachas de 150, mientras avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de siete kilómetros por hora.

Ante la trayectoria prevista, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) anunció el despliegue de una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) en los puestos de comando de Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa, con el propósito de reforzar las medidas preventivas y facilitar las decisiones conjuntas entre autoridades federales, estatales y municipales.

Las bandas nubosas del huracán Vance provocarán precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros en el oeste y sur de Jalisco, Colima, la franja occidental y costera de Michoacán, así como el suroeste de Guerrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

También se esperan olas de cuatro a cinco metros en el litoral michoacano y guerrerense, mientras que en las costas colimenses y jaliscienses podrían alcanzar entre dos y tres metros. Las rachas de viento oscilarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en las primeras dos entidades.

Por las condiciones marítimas, la Armada mantiene cerrados los puertos de Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo, Guerrero, para embarcaciones menores. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, las restricciones abarcan todo tipo de navegación.

Como parte del Plan Marina, los mandos navales de las tres entidades disponen de 11 brigadas de respuesta a emergencias, 246 vehículos, diez buques, 34 embarcaciones y diez plantas potabilizadoras de agua, además de equipos móviles para preparar alimentos.

La Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima, concentra 5 mil 107 efectivos, siete brigadas, 112 unidades terrestres, cinco barcos y 16 lanchas. A estos recursos se suman tres equipos de potabilización y dos cocinas móviles.

En Guerrero, la Octava Región Naval cuenta con 3 mil 17 integrantes, dos grupos de auxilio, 55 vehículos, un buque y 16 embarcaciones. El personal también dispone de seis plantas para abastecer de agua potable, dos cocinas móviles y 2 mil 72 equipos de zapa para efectuar trabajos de emergencia.

Por su parte, la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene mil 69 elementos, dos brigadas, 79 unidades terrestres, cuatro buques, dos embarcaciones, una planta potabilizadora y dos cocinetas móviles.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones asociadas con Vance podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, provocar desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en regiones montañosas. Protección Civil pidió evitar los cruces de corrientes de agua, mantenerse lejos de las laderas inestables y atender las restricciones de navegación.

De manera paralela, el pronóstico meteorológico contempla lluvias muy fuertes en Chihuahua y Durango, además de vientos de hasta 60 kilómetros por hora y posibles torbellinos en el norte de Chihuahua y Coahuila, debido a la interacción de otros sistemas atmosféricos.

La CNPC también prevé precipitaciones fuertes en regiones del noreste, centro, oriente y sureste del territorio nacional. Ante este panorama, exhortó a la población a identificar refugios temporales, preparar documentos de emergencia y utilizar el número 911 para reportar situaciones de riesgo.

🌧️ La Secretaría de Marina mantiene preparados a 9 mil 193 elementos en Guerrero, Michoacán y Colima ante el avance del huracán Vance, que alcanzó la categoría 1 y podría provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de hasta cinco metros en las costas del Pacífico.



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