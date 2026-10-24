Vance se mantiene como huracán categoría 1; persistirán lluvias en cuatro estados

Vista satelital del huracán "Vance" en el océano Pacífico, el 24 de octubre de 2026.

“Vance” se mantiene como huracán de categoría 1 en aguas del océano Pacífico mientas bordea las costas del occidente y sur de México, donde persistirán las lluvias en al menos cuatro entidades, de acuerdo con el pronóstico para este domingo 25 de octubre.

A las 21:00 horas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicó al ciclón a 515 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, con vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora. Mantiene una trayectoria al norte-noroeste a 7 kilómetros por hora.

“Vance” facilitará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán. En las costas de estas entidades también se esperan rachas de viento de entre 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros de altura.

Trayectoria pronosticada del huracán Vance, al 24 de octubre de 2026. ı Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Sigue EN VIVO la trayectoria de Vance en el océano Pacífico

“Vance” es el vigésimo fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que inició el pasado 15 de mayo y se espera que concluya hasta el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

Hasta este 24 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional ha registrado 9 tormentas tropicales y 11 huracanes:

Amanda , tormenta tropical

Boris , tormenta tropical

Cristina , tormenta tropical

Douglas , tormenta tropical

Elida , tormenta tropical

Fausto , huracán categoría 2

Genevieve , huracán categoría 5

Hernan , tormenta tropical

Iselle , tormenta tropical

Julio , tormenta tropical

Karina , huracán categoría 4

Lowell , huracán categoría 5

Marie , huracán categoría 2

Norbert , tormenta tropical

Odalys , huracán categoría 4

Polo , huracán categoría 5

Rachel , huracán categoría 3

Simón , huracán categoría 4

Trudy , huracán categoría 3

Vance, huracán categoría 2, hasta el momento

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