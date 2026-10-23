Huracán Vance sube a categoría 2; alertan por lluvias y oleaje elevado

El huracán Vance se mantiene como categoría 2 en el océano Pacífico y su circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en las costas del sur de México, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con el reporte difundido por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), a las 15:00 horas de este viernes 23 de octubre, el ciclón se encontraba a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El sistema presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de hasta 205 kilómetros por hora. Su desplazamiento ocurre hacia el noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

🌀 HURACÁN #VANCE, CATEGORÍA 2, EN EL OCÉANO PACÍFICO



De acuerdo con @conagua_clima, a las 15:00 h de este 23 de octubre, #Vance se mantiene como huracán categoría 2. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en las costas del sur de México.



Su centro… pic.twitter.com/QbkAfxDaVB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 23, 2026

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Vance?

La circulación de Vance favorecerá lluvias puntuales fuertes en el centro, oeste y suroeste de Michoacán, así como en la costa de Guerrero.

Para Oaxaca se pronostican intervalos de chubascos, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y a los avisos de Protección Civil.

Además, se prevé oleaje de entre 2 y 3 metros de altura en las costas de Guerrero, condición que podría representar un riesgo para quienes acudan a las playas o realicen actividades marítimas.

¿Qué recomendaciones emite Protección Civil?

Ante los efectos asociados al huracán Vance, la CNPC, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), pidió a la población tomar precauciones y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Entre las principales recomendaciones se encuentran identificar un lugar seguro para resguardarse y prepararse para hacerlo en caso necesario; evitar acercarse a playas y zonas con oleaje elevado, y no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos.

Las autoridades también exhortaron a mantenerse informados mediante canales oficiales y atender las indicaciones de Protección Civil ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Aunque el centro de Vance permanece mar adentro, sus bandas de circulación pueden favorecer lluvias y condiciones marítimas adversas en zonas costeras. Por ello, se recomienda no bajar la guardia y consultar los avisos oficiales para conocer la evolución del ciclón.

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MSL