Vance se intensifica a huracán categoría 1 en el Océano Pacífico

Vance se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada del 23 de octubre sobre el océano Pacífico, informaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Vance se ubica frente a las costas del sur y occidente del país, manteniendo alertas por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en la región.

De acuerdo con el reporte de Conagua, el centro del huracán Vance se localizó a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Las autoridades informaron que Vance registra vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h, condiciones que continuarán impulsando desprendimientos nubosos e intensificando el potencial de precipitaciones sobre las costas del sur de México.

Conagua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) emitieron las siguientes medidas de seguridad obligatorias para la población en las zonas bajo riesgo por esta clase de fenómenos:

Permanecer en resguardo.

Si tu vivienda es segura, mantente dentro.

En caso de vivir en zonas de alto riesgo o construcciones débiles, trasládate de inmediato al refugio temporal más cercano.

Mantén a la mano tu mochila de emergencia con documentos importantes, radio portátil de baterías, linterna y suministros de agua y alimentos no perecederos.

Cierra las llaves del gas y agua, y desconecta el interruptor de energía eléctrica.

Evitar cruces peligrosos: No intentes cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

#Vance se ha intensificado a #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson. Esta ubicado a 710 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 930 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. pic.twitter.com/jmaKCaS4eF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 23, 2026

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FGR