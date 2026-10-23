Generará rachas de viento y oleaje elevado

Vance se intensifica a huracán categoría 1 en el Océano Pacífico

Fenómeno natural se intensifica a huracán categoría 1 en el Pacífico frente a Guerrero y Colima

Imagen del fenómeno natural Vance
Imagen del fenómeno natural Vance Foto: NHC
Por:
La Razón Online

Vance se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson durante la madrugada del 23 de octubre sobre el océano Pacífico, informaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Vance se ubica frente a las costas del sur y occidente del país, manteniendo alertas por lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en la región.

De acuerdo con el reporte de Conagua, el centro del huracán Vance se localizó a 710 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 930 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

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Las autoridades informaron que Vance registra vientos máximos sostenidos de 140 km/h y rachas de hasta 165 km/h, condiciones que continuarán impulsando desprendimientos nubosos e intensificando el potencial de precipitaciones sobre las costas del sur de México.

Conagua y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) emitieron las siguientes medidas de seguridad obligatorias para la población en las zonas bajo riesgo por esta clase de fenómenos:

  • Permanecer en resguardo.
  • Si tu vivienda es segura, mantente dentro.
  • En caso de vivir en zonas de alto riesgo o construcciones débiles, trasládate de inmediato al refugio temporal más cercano.
  • Mantén a la mano tu mochila de emergencia con documentos importantes, radio portátil de baterías, linterna y suministros de agua y alimentos no perecederos.
  • Cierra las llaves del gas y agua, y desconecta el interruptor de energía eléctrica.
  • Evitar cruces peligrosos: No intentes cruzar ríos, arroyos ni calles inundadas, ya sea a pie o en vehículo.

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