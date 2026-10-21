Se forma la tormenta tropical Vance en el Pacífico; podría evolucionar a huracán categoría 3

Tormenta Tropical "Vance" se formó a partir de la Depresión Tropical Veintidós-E, el 21 de octubre de 2026.

La tormenta tropical “Vance” se formó este miércoles en el océano Pacífico, a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Debido a su distancia en altamar, el ciclón no afecta territorio mexicano por el momento, aunque el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por su sigla en inglés), prevé que “Vance” se intensifique a huracán de categoría 3 durante las primeras horas del sábado 24 de octubre.

Esta tarde se formó la #TormentaTropical #Vance, a partir de la #DepresiónTropical #Veintidós-E. Está a 835 km al sur de Acapulco, #Guerrero, y a 1,170 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima. Por ahora, no afecta al territorio mexicano ⬇️ pic.twitter.com/YF4hQ4LHHn — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 21, 2026

Sigue EN VIVO la trayectoria de ‘Vance’

“Vance” es el vigésimo fenómeno hidrometeorológico de la temporada en el océano Pacífico, que inició el pasado 15 de mayo y se espera que concluya hasta el 30 noviembre, en la recta final del otoño.

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Hasta este 21 de octubre, el Servicio Meteorológico Nacional ha registrado 10 tormentas tropicales y 10 huracanes:

Amanda , tormenta tropical

Boris , tormenta tropical

Cristina , tormenta tropical

Douglas , tormenta tropical

Elida , tormenta tropical

Fausto , huracán categoría 2

Genevieve , huracán categoría 5

Hernan , tormenta tropical

Iselle , tormenta tropical

Julio , tormenta tropical

Karina , huracán categoría 4

Lowell , huracán categoría 5

Marie , huracán categoría 2

Norbert , tormenta tropical

Odalys , huracán categoría 4

Polo , huracán categoría 5

Rachel , huracán categoría 3

Simón , huracán categoría 4

Trudy , huracán categoría 3

Vance, tormenta tropical, por ahora

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