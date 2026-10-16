Se mantiene Plan Marina para atención de las familias mexicanas, ante los efectos del huracán ‘Trudy’

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, ante la presencia del huracán categoría 3 “Trudy”, mantiene activo el Plan Marina con acciones preventivas para atender a las familias mexicanas ante las afectaciones del fenómeno meteorológico en los estados de Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.

Actualmente, el fenómeno meteorológico se encuentra aproximadamente a 201 millas náuticas (372 kilómetros) al suroeste de Acapulco, Guerrero y a 287 millas náuticas (532 kilómetros) al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Asimismo, continúa ocasionando fuerte actividad convectiva, cielo de nublado a cerrado, con lluvias, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en sus inmediaciones, así como cielo de nublado a cerrado, con lluvias y tormentas eléctricas sobre las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Se prevé que en las próximas 12 horas evolucione a huracán categoría cuatro.

A través de la Sexta Región Naval, con sede en Manzanillo, Colima, se cuenta con 5,210 elementos navales, 7 brigadas conformadas por 700 integrantes; seis buques, 13 embarcaciones, tres plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, 105 vehículos y 11 maquinarias pesadas, para apoyar a la población y brindar una respuesta oportuna ante posibles afectaciones.

El Mando de la Décima Sexta Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se cuenta con 3,133 elementos, 79 vehículos, cuatro buques, dos embarcaciones, seis drones, una planta potabilizadora, dos cocinas móviles, y cinco vehículos de maquinaria pesada, así como una Brigada Respuesta a Emergencias (BRE).

Asimismo, en la Octava Región Naval y la Décima Octava Zona Naval, con sede en Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, respectivamente, se cuentan con 3,017 elementos, 55 vehículos, un buque, 16 embarcaciones, dos retroexcavadoras, cuatro drones, cuatro plantas potabilizadoras, dos cocinas móviles, equipo de zapa (herramientas manuales de corte, excavación y brecha), así como dos puestos de mando y control. Es importante destacar que, como parte de las coordinaciones interinstitucionales, en Chilpancingo de los Bravo, se llevó a cabo la Sesión del Consejo Estatal de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con el fin de dar seguimiento oportuno a la trayectoria y evolución del fenómeno meteorológico y reforzar las acciones necesarias para su atención.

Por su parte, la Vigésima Zona Naval, con sede en Huatulco, Oaxaca, cuenta con 252 elementos, tres vehículos tipo volteo, cuatro embarcaciones, dos drones, una pipa de agua, dos pantas potabilizadoras y una Brigada de Respuesta de Emergencia (BRE).

La Secretaría de Marina, como Autoridad Marítima Nacional, comunica el cierre a la navegación a embarcaciones mayores en Puerto Escondido, Oaxaca; asimismo, a embarcaciones menores en los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo, Guerrero; y en Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca.

Con estas acciones, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma su compromiso de proteger a las familias mexicanas con apoyo eficaz y oportuno ante situaciones de emergencia derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, ante la presencia del huracán categoría 3 “Trudy”, mantiene activo el Plan Marina con acciones preventivas para atender a las familias mexicanas en los estados de Colima, Guerrero, Michoacán y Oaxaca.… pic.twitter.com/tSSVprWqFN — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 16, 2026

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