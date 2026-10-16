Huracán ‘Trudy’ se debilita a Categoría 1

El huracán “Trudy” se degradó a Categoría 1 este viernes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de un breve reporte en redes sociales, el SMN informó que “Trudy” se localiza a 200 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 445 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El sistema meteorológico se desplaza hacia el nor-noroeste a siete kilómetros por hora, y provoca vientos sostenidos de 175 kilómetros por hora y rachas de viento de 215 kilómetros por hora.

Con información actualizada del avión cazahuracanes de Estados Unidos de América, #Trudy ahora es #Huracán de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson pic.twitter.com/Xt6OtcbKur — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

Previamente, el SMN había informado la degradación de “Trudy” a categoría 2, mientras se ubicaba a 370 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 515 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Las autoridades mexicanas mantuvieron las alertas por las intensas lluvias en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Jalisco, así como por el oleaje elevado que alcanza de los cuatro a cinco metros de altura.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomendó a la población de estas entidades asegurar las puertas y ventanas, así como retirar objetos que el viento pudiera lanzar.

Trayectoria estimada del huracán "Trudy". ı Foto: SMN

También pidió mantenerse lejos de playas, zonas de oleaje elevado, no cruzar calles inundadas, ríos ni arroyos y evitar laderas con riesgo de deslave; asimismo, tener a la mano la mochila de emergencia e identificar el refugio más cercano.

Durante la conferencia matutina se alertó que este huracán presenta condiciones de una rápida intensificación, alertando que el punto más crítico lo alcanzará en el transcurso del fin de semana.

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