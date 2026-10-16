Trudy se intensifica a huracán categoría 3

El huracán Trudy se intensificó a categoría 3, a 385 kilómetros de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

De acuerdo con Conagua, “Trudy” presenta vientos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y un desplazamiento hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora.

“Su circulación refuerza la posibilidad de lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste de México. Se mantiene zona de vigilancia por efectos de viento de huracpan, desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y se modifica zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima”, detalló la Comisión.

🌀Esta noche, #Trudy se intensificó a #Huracán categoría 3 en la escala #SaffirSimpson, frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán.



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FGR