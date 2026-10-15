Marina implementa acciones de prevención ante huracán ‘Trudy’; mantiene acciones de auxilio por paso de ‘Simón’

La Secretaría de Marina a través de la Armada de México, en el marco de activación del Plan Marina, continúa reforzando acciones de alistamiento y coordinación ante la evolución de “Trudy” a huracán categoría 1 y ante los efectos de la tormenta tropical “Simón”, con el objetivo de brindar apoyo oportuno en situaciones de emergencia derivadas de fenómenos hidrometeorológicos.

La evolución de “Trudy” a huracán categoría 1, se encuentra a aproximadamente 456 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 543 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se prevé que en las próximas seis horas se intensifique a huracán categoría 2, y alcanzar la categoría de huracán mayor en las próximas 12 horas, con desplazamiento hacia el norte-noroeste; por lo que los Mandos Navales con jurisdicción en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, permanecen preparados para implementar las acciones de auxilio que resulten necesarias.

Es importante destacar que en Huatulco, Oaxaca, en Acapulco, Guerrero en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se mantiene activo el Plan Marina en su fase de Prevención, con 3,538 elementos del personal naval adscrito a citados Mandos, en alerta, así como sus recursos materiales y Brigadas de Respuesta ante Emergencia (BRE) con equipo de zapa y la implementación de puestos de mando y control.

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Cabe mencionar que, derivado de los efectos por el paso de “Trudy”, se implementó el cierre a la navegación para embarcaciones mayores en Puerto Escondido, Oaxaca y a embarcaciones menores en Puerto Marqués y Acapulco en el estado de Guerrero, así como en Bahías de Huatulco y Puerto Escondido, Oaxaca.

De manera paralela, “Simón” se degrada a tormenta tropical, encontrándose a aproximadamente 308 kilómetros al sur- suroeste de Islas Marías, Nayarit y a 446 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, causando efectos sobre el sur de la Península de Baja California, Nayarit, Sinaloa y entrada del Golfo de California, manteniendo un desplazamiento lento, con una trayectoria al norte.

En La Paz, la Cuarta Región Naval y en el Sector Naval de Santa Rosalía, en Baja California Sur, se En La Paz, continua con la participación de personal naval en las Sesiones Extraordinarias del Consejo Estatal de recorridos de perifoneo en zonas susceptibles, para exhortar a los habitantes a Protección Civil, así como tomar medidas de prevención ante los efectos del huracán, así mismo se mantiene preparado el personal Naval y los recursos materiales con los que cuentan citados Mandos Navales, con el propósito de garantizar una respuesta efectiva ante cualquier contingencia.

Es importante destacar que derivado de los efectos por el paso de “Simón”, continúa el cierre a la navegación para embarcaciones en La Paz y Los Barriles, Baja California Sur.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, refrenda su compromiso de brindar apoyo oportuno a la población más afectada, en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Exhortando a la ciudadanía a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y a atender las recomendaciones e indicaciones emitidas por las autoridades.

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FGR