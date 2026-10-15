Trudy se convierte en huracán categoría 1

La tormenta tropical Trudy se convirtió en huracán categoría 1 en el sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, informó este jueves la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

" #Trudy se intensificó a huracán categoría 1. Su centro se localiza a 480 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 735 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima", reportó la Comisión Nacional del Agua.

Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h.

Se prevé que Trudy provoque lluvias intensas en el noreste y suroeste de Oaxaca, así como muy fuertes en el oeste, sur y este de Guerrero.

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, se prevé que el huracán avance por la costa del Pacífico donde alcanzará la categoría 4 para el sábado.

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FGR