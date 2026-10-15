CNPC refuerza vigilancia en costas por doble amenaza ciclónica

El huracán Trudy aceleró su intensificación frente al Pacífico mexicano y podría alcanzar la categoría 4 durante el viernes, con vientos superiores a 230 kilómetros por hora, mientras avanza hacia las costas del suroeste y occidente del país.

Ante el riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje peligroso, las autoridades mexicanas activaron una vigilancia de tormenta tropical y reforzaron las medidas de prevención en los municipios costeros.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, el fenómeno alcanzó vientos sostenidos de 150 kilómetros por hora durante la mañana de este jueves, cuando su centro se encontraba a 460 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero. Su desplazamiento hacia el nor-noroeste, a nueve kilómetros por hora, lo aproxima gradualmente al litoral mexicano.

La velocidad de sus vientos aumentó aproximadamente 55 kilómetros por hora en las últimas 24 horas, un incremento que cumple los criterios de intensificación rápida. Los especialistas prevén que Trudy alcance la categoría 3 durante el viernes y evolucione a categoría 4 hacia la noche, antes de comenzar un proceso de debilitamiento durante el fin de semana.

3 PM CST Thu Oct 15 (Advisory 10) Key Messages for Hurricane #Trudy. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



3 PM CST jueves 15 de octubre (Aviso 10) Mensajes clave sobre el huracán #Trudy. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/4IRXnoFqfV — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 15, 2026

Por la proximidad del huracán, el Gobierno de México estableció una vigilancia de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero. El aviso contempla la posibilidad de vientos con esa intensidad desde las primeras horas del sábado, aunque el organismo estadounidense anticipó que podrían requerirse nuevas alertas para otros sectores del litoral.

Los pronósticos también mantienen abierta la posibilidad de que Trudy toque tierra. El NHC modificó su trayectoria hacia el este ante los resultados de distintos modelos meteorológicos, algunos de los cuales contemplan un impacto directo sobre México. Sin embargo, advirtió que existe mayor incertidumbre de lo habitual sobre su desplazamiento y la intensidad que conservará al aproximarse a las costas.

En Colima y Jalisco, las precipitaciones asociadas al huracán podrían acumular entre 100 y 200 milímetros durante el fin de semana, con máximos aislados cercanos a 300 milímetros. Para el litoral comprendido entre Guerrero y Michoacán, los especialistas anticipan entre 50 y 100 milímetros, aunque determinadas zonas podrían superar los 150 milímetros, con peligro de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

A partir del viernes, el oleaje generado por Trudy comenzará a afectar diferentes puntos de la costa del Pacífico y continuará durante el fin de semana. Las autoridades meteorológicas alertaron sobre corrientes marinas peligrosas y el incremento de los riesgos para embarcaciones y personas que realicen actividades acuáticas.

El centro del #Huracán #Trudy de categoría 1 en la escala #SaffirSimpson se localiza a 430 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero., y a 685 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.

Mas información ⬇️ pic.twitter.com/G38pNNtPDj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

Mientras tanto, la tormenta tropical Simón permanece prácticamente estacionaria frente al occidente mexicano, con vientos máximos de 95 kilómetros por hora. A las 8:00 horas de este jueves, su centro se encontraba a 450 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas y a 285 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Su trayectoria prevista indica que comenzará a desplazarse hacia el noroeste a partir del viernes y podría pasar cerca o al oeste de Baja California Sur durante el fin de semana. Aunque los especialistas anticipan un debilitamiento gradual, Simón provocará oleaje peligroso y acumulaciones de lluvia de entre 25 y 50 milímetros en la península, con máximos aislados de 75 milímetros. El sistema podría perder sus características tropicales hacia el domingo.

Con ambos fenómenos activos en el Pacífico, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), reforzó las acciones operativas junto con las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, además de autoridades estatales y municipales, para reducir los riesgos sobre las comunidades costeras.

El organismo federal advirtió que las lluvias de los últimos días han reducido la capacidad de absorción del suelo, lo que aumenta el peligro de deslaves, crecidas de ríos y desbordamientos. Por ello, pidió a los habitantes de zonas montañosas, márgenes de cauces y áreas susceptibles de inundación mantenerse atentos a posibles evacuaciones y evitar cruzar corrientes de agua.

Fuera de la zona de influencia directa de los ciclones, el frente frío número 2 provocará precipitaciones intensas en Chihuahua y Coahuila, además de rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora en ambas entidades y Sonora. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también prevé posibles torbellinos en sectores del norte del país, junto con un descenso marcado de las temperaturas.

Otras regiones enfrentarán condiciones adversas por la interacción de canales de baja presión y el ingreso de humedad. Durango y Oaxaca tendrán lluvias intensas, mientras que Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chiapas y Quintana Roo registrarán precipitaciones muy fuertes. El pronóstico contempla además lluvias fuertes en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México y Ciudad de México.

Protección Civil recomendó suspender las actividades recreativas y de navegación en playas con oleaje elevado, alejarse de laderas inestables y atender las instrucciones de las autoridades locales. También pidió preparar documentos personales, agua potable, linterna, radio y botiquín de primeros auxilios, así como utilizar el 911 ante cualquier emergencia.

🚩 Boletín #SIATCT 🚩#Huracán categoría 1 🌀 #Trudy



⚠️ Trudy presenta vientos máximos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el norte-noroeste a 9 km/h.



📍 Se localiza a 460 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 715 km al sur-sureste de… pic.twitter.com/KEuOvrioaV — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 15, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT