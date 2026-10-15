Gabinete de Seguridad responde a denuncias por operativo en Culiacán; hay 7 detenidos

Fuerzas federales detuvieron a siete personas durante cinco cateos en Culiacán, Sinaloa, en medio de denuncias de habitantes de Laguna Colorada por presuntos abusos de autoridad, destrozos en viviendas y la retención de una mujer. El Gabinete de Seguridad atribuyó el operativo a una investigación contra una célula criminal a la que vincula con hechos de violencia en la región.

La intervención provocó reclamos de pobladores, quienes difundieron un video en redes sociales para denunciar la actuación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Según los testimonios, los agentes ingresaron a distintos inmuebles y causaron daños materiales durante las diligencias.

En respuesta a las acusaciones, las autoridades federales informaron que los cateos formaron parte de una investigación contra una organización delictiva con presencia en la zona. Entre las siete personas detenidas identificaron a dos mujeres como operadoras logísticas del grupo, aunque no precisaron sus identidades.

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Con relación a un video difundido en redes sociales sobre un operativo de fuerzas federales en la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, se informa que la intervención forma parte de una investigación contra una célula delictiva generadora de violencia en la región.… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 15, 2026

Los despliegues contaron con la participación de la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), la Semar y la SSPC, además del apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Las instituciones ejecutaron cinco órdenes judiciales en distintos puntos del municipio, sin especificar cuántos inmuebles intervinieron en Laguna Colorada.

Durante las acciones, los efectivos aseguraron cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, sustancias ilícitas, vehículos y equipos de comunicación. El informe oficial tampoco detalló las cantidades de droga ni las características del armamento.

Pese a las denuncias de los habitantes, el Gabinete de Seguridad no ofreció una explicación específica sobre los presuntos daños a las viviendas ni aclaró las circunstancias de la retención de la mujer que aparece en los señalamientos de la comunidad.

Las instituciones federales aseguraron que mantendrán los operativos conjuntos contra las células delictivas que operan en Sinaloa, con el objetivo de reducir la violencia y proteger a la población.

🚨 TENSIÓN EN CULIACÁN: POBLADORES ENFRENTAN A FUERZAS FEDERALES



Habitantes de la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, Sinaloa, se enfrentaron con personal de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina (Semar), tras la detención de una mujer. ⚠️#Culiacán #Sinaloa… pic.twitter.com/2D9KRU68BR — Código MX (@CdigoMXdigital) October 15, 2026

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MSL