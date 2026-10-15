Compra de AT&T ayudará a mejorar cobertura de internet y competencia: Sheinbaum

La compra de AT&T México por parte de Grupo Televisa y Fintech Holdings recibió el visto bueno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien vio en la adquisición una entrada a la mejora de la competencia y la cobertura de internet en el país.

Durante su conferencia de este jueves 15 de octubrem la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó que como parte de las reformas a las telecomunicaciones en México se planteó descontar el monto que las empresas pagan en derechos por el espectro para transmitir si llevan cobertura a zonas en donde no la hay.

Aunque hasta ahora no se ha entablado un diálogo al respecto y es un plan a evaluarse, expresó confianza en que abonará al objetivo de llevar internet a zonas lejanas.

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“Eso, pues obviamente se tiene que evaluar. Hasta ahora no se ha presentado propuesta, pero están por licitar también espectros. Entonces va a ayudar a la competencia y a tener mejor servicio de internet. También ya se puede dar internet, incluso al usuario final y esa competencia pues va a ayudar mucho”, dij Claudia Sheinbaum Pardo.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que AT&T manifestó intenciones de venta desde tiempo atrás, debido a que eligieron concentrarse en el mercado estadounidense, donde ha crecido la competencia.

“Tienen varios temas relacionados con el mercado mexicano, pero su decisión principal tiene que ver pues con mucha competencia que hay hoy en Estados Unidos relacionada con la telefonía, la inteligencia artificial, las todo eso y ellos tomaron la decisión de invertir en Estados Unidos. Y aquí pues se abrió a la venta y decidió comprarlo a este grupo”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR