La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer reglas claras para evitar la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados durante el proceso electoral federal de 2027, al advertir que ninguna fuerza política debe obtener una representación legislativa mayor a la que le otorguen los ciudadanos en las urnas.

En un pronunciamiento difundido este domingo 29 de noviembre, los obispos mexicanos hicieron un llamado a las autoridades electorales para que la asignación de diputaciones de representación proporcional se realice con apego a la Constitución y garantice que el resultado de las elecciones refleje la voluntad ciudadana.

“Queremos elevar nuestra voz, pidiendo que la regla sea justa antes de que se emita el primer voto; que nadie reciba en la Cámara más de lo que le confiaron los ciudadanos en las urnas”, señalaron.

Bajo el título Un Congreso que represente a todos los mexicanos, la CEM planteó cuatro llamados dirigidos a distintos actores de la vida pública del país.

El primero fue para los consejeros del INE, a quienes pidió interpretar las reglas de asignación de diputaciones conforme a los principios constitucionales; el segundo, al Gobierno federal y a los poderes públicos, para respetar la autonomía de las autoridades electorales.

Asimismo, exhortó a los partidos políticos a no utilizar los convenios de coalición para conseguir una representación legislativa superior a la respaldada por los votos obtenidos en las urnas.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a informarse y participar de manera activa y pacífica en la vida pública del país.

El pronunciamiento fue firmado por Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y Héctor M. Pérez Villarreal, secretario general del organismo.

La postura de la Iglesia se suma al debate sobre los criterios que deberán aplicarse para la distribución de las diputaciones plurinominales en el proceso electoral de 2027, particularmente respecto a los límites de sobrerrepresentación y el peso de los convenios de coalición en la integración de la Cámara de Diputados.

Con este llamado, la jerarquía católica pidió que las reglas de representación política garanticen que la composición del Congreso corresponda, en la mayor medida posible, a la decisión expresada por los ciudadanos mediante su voto.

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FGR