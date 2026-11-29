Estos son los estados que tendrán lluvias y bajas temperaturas

Aunque la primera tormenta invernal de la temporada comenzó a debilitarse este domingo 29 de noviembre, sus efectos continuarán en distintas regiones del país, con lluvias fuertes, bajas temperaturas, heladas y posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas, mientras el frente frío número 9 ingresa al norte y noreste de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera avanza lentamente sobre el centro y oriente del territorio nacional, así como en el Golfo de México, lo que mantiene condiciones de inestabilidad y precipitaciones en varias entidades.

Las lluvias más intensas se pronostican en Yucatán y Quintana Roo, donde se esperan acumulados de entre 50 y 75 milímetros. En tanto, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Campeche registrarán precipitaciones fuertes, de 25 a 50 milímetros.

TE RECOMENDAMOS: 31 renovaron su certificación Certifican y recertifican 39 Centros de Justicia para las Mujeres en 21 estados

El organismo también previó intervalos de chubascos en Veracruz y Chiapas, mientras que en Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos se esperan lluvias aisladas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y fuertes rachas de viento, condiciones que incrementan el riesgo de inundaciones, encharcamientos, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

Pese al debilitamiento de la tormenta invernal, el SMN mantiene el pronóstico de posible caída de nieve o aguanieve durante las primeras horas del día en zonas montañosas de Estado de México, Puebla y Veracruz, por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

En el Valle de México se prevé cielo nublado, bancos de niebla y lluvias aisladas. Para la Ciudad de México se estiman temperaturas mínimas de entre 7 y 9 grados Celsius y máximas de 16 a 18 grados.

En Toluca, Estado de México, el termómetro podría descender hasta los 3 grados, con máximas de entre 12 y 14 grados.

Las condiciones más extremas se esperan en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde las temperaturas podrían alcanzar entre -10 y -5 grados Celsius, con heladas.

Asimismo, se pronostican mínimas de -5 a 0 grados en regiones montañosas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

En las sierras de Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas de entre 0 y 5 grados, con posibles heladas.

A estas condiciones se suma el ingreso del frente frío número 9 por el norte y noreste del país, que generará vientos de componente norte de 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León.

El sistema también ocasionará un evento de Norte en Tamaulipas y Veracruz, con vientos de 40 a 50 kilómetros por hora y rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Durante la noche, estas condiciones se extenderán hacia el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

En Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se prevén vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que las fuertes ráfagas pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que recomendó asegurar objetos que puedan desprenderse y evitar permanecer cerca de estructuras inestables.

En las zonas costeras también se prevén condiciones adversas, con oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, así como en los litorales de Jalisco, Colima y Michoacán.

Ante el pronóstico de lluvias, heladas, bancos de niebla y fuertes vientos, las autoridades meteorológicas recomendaron mantenerse atentos a los avisos oficiales y extremar precauciones, particularmente en carreteras, zonas montañosas y regiones susceptibles a inundaciones y deslaves.

🌫️🌧️Consulta en los gráficos, las condiciones #Meteorológicasque prevalecerán en los estados de la región central de la República Mexicana, incluido el #ValleDeMéxico, en las próximas tres horas ⬇️ pic.twitter.com/2c68dsZYtA — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 29, 2026

Te puede interesar:

- Encaminan en INE mantener reparto de pluris por partido; proponen “candado”

- Controversias con EU solventadas rumbo a acuerdo comercial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR