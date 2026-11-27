La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo alertó por los efectos que ocasionará el ingreso de la primera tormenta invernal, principalmente para el centro y occidente del país, donde se experimentará un drástico descenso de temperaturas.

A través de publicaciones en su cuenta oficial de X, la mandataria señaló que para este viernes habrá caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país; se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y Chihuahua, expuso.

Debido a estas condiciones, pidió a la población mantenerse atenta a las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil en cada una de las entidades federativas.

Debido a la primera tormenta invernal, este viernes habrá caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Las afectaciones alcanzarán entidades del centro y occidente del país; se prevén temperaturas mínimas de hasta -10 grados en la sierra de Durango y… pic.twitter.com/T5zLTl4rl9 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 27, 2026

Primera tormenta invernal provocará lluvias intensas y nevadas en México

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este viernes 27 de noviembre se esperan lluvias torrenciales en Jalisco, Colima y Michoacán, con acumulados de entre 150 y 250 milímetros.

La posibilidad de caída de nieve o aguanieve también se extenderá durante la noche a zonas montañosas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y la Ciudad de México, particularmente en regiones ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar.

Para el sábado, estas condiciones podrían mantenerse en las mismas entidades y alcanzar también zonas montañosas de Veracruz.

En cuanto a las precipitaciones, Guerrero y Michoacán registrarán lluvias de entre 75 y 150 milímetros, mientras que Guanajuato y Estado de México también tendrán precipitaciones importantes.

El sábado, las lluvias más intensas se concentrarán en Guerrero, Oaxaca y Puebla, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros. En Morelos, el sureste de Michoacán y el sur del Estado de México se pronostican precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros.

¿Qué estados tendrán las temperaturas más bajas?

El descenso de temperaturas será más intenso en las zonas serranas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría alcanzar valores de entre -10 y -5 grados Celsius durante la madrugada del sábado.

Además, en regiones montañosas de otras entidades, entre ellas San Luis Potosí, Nuevo León y Aguascalientes, se esperan temperaturas de entre -5 y cero grados, con posibilidad de heladas.

Las condiciones meteorológicas también estarán acompañadas de fuertes rachas de viento. En el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén vientos de hasta 100 kilómetros por hora, así como oleaje de entre 2.5 y 3.5 metros de altura.

Ante este panorama, autoridades de Protección Civil de Jalisco pidieron evitar el ascenso al Nevado de Colima, debido a que se esperan rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora y visibilidad menor a 50 metros.

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MSL