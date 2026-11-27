El senador Enrique Inzunza percibe 333 mil 981 pesos brutos al mes por dos conceptos: su dieta en el Senado de la República y la pensión que obtuvo tras retirarse como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

De acuerdo con información periodística publicada en la víspera, Enrique Inzunza cobra 190 mil 23 pesos brutos por su labor parlamentaria y otros 143 mil 958 pesos por su jubilación en el Poder Judicial estatal.

A estos ingresos se agregan las prestaciones que A Enrique Inzunza le corresponden como senador, entre ellas un aguinaldo equivalente a 40 días de dieta, seguro de vida institucional y seguridad social.

El monto de la pensión de Enrique Inzunza está disponible en el portal del Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa.

Sin embargo, ante una solicitud de transparencia, de acuerdo a la indagación periodística, sobre los beneficios y derechos económicos adicionales que conserva como jubilado Enrique Inzunza, el Poder Judicial estatal no proporcionó el desglose y únicamente orientó a consultar la información pública sobre el importe de la prestación.

Enrique Inzunza encabezó el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa entre 2016 y 2021. En ese último año solicitó su retiro voluntario y recibió una pensión autorizada por el Congreso local, después de acreditar más de 22 años de servicio en el Poder Judicial.

El dictamen que sustentó su jubilación registró una antigüedad efectiva de 22 años, nueve meses y diez días en esa institución.

De ese periodo, 12 años, nueve meses y diez días correspondieron al ejercicio como magistrado. La resolución estableció que recibiría el mismo monto otorgado a otros integrantes del tribunal que también se retiraron.

En el documento se asentó: “La certificación emitida por el Oficial Mayor de este Supremo Tribunal de Justicia acredita que el magistrado solicitante cuenta con una antigüedad efectiva de veintidós años, nueve meses y diez días al servicio del Poder Judicial del Estado, de los cuales doce años, nueve meses y diez días corresponden al ejercicio del cargo de magistrado”.

Después de dejar el Poder Judicial, Inzunza se incorporó al gobierno de Rubén Rocha Moya como secretario general, cargo que ocupó hasta 2024, cuando contendió por un escaño en el Senado bajo las siglas de Morena.

La situación financiera de Enrique Inzunza tomó otra dimensión en abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en una acusación formal junto con Rubén Rocha Moya y otros ocho exfuncionarios de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses los señalaron por presuntamente colaborar con la facción de ‘Los Chapitos’ para facilitar operaciones de narcotráfico a cambio de sobornos y protección institucional.

Tras conocerse los señalamientos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que inmovilizó preventivamente las cuentas de Inzunza y de Rocha Moya. La dependencia explicó que la medida respondió a alertamientos de instituciones financieras derivados de los señalamientos estadounidenses y de los mecanismos de monitoreo aplicados a personas políticamente expuestas.

En su comunicado, la UIF sostuvo que “llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”. La dependencia también explicó que los reportes bancarios se relacionaron con las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos y con las obligaciones de cumplimiento de las instituciones financieras.

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FGR