Este 26 de noviembre comenzará a desarrollarse la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican bajas temperaturas y hasta nevadas en algunas entidades de la República Mexicana.
En la Ciudad de México se espera que la primera tormenta invernal provoque un marcado descenso en la temperatura, así como caída de nieve y aguanieve al occidente del país, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional.
Los estados que se verán afectados del 26 al 29 de noviembre por las bajas temperaturas son:
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- CDMX
- Colima
- Estado de México
- Guerrero
- Guanajuato
- Hidalgo
- Jalisco
- Michoacán
- Morelia
- Puebla
- Querétaro
- Tlaxcala
- Veracruz
La coordinación Nacional de Protección Civil informó que se pronostican lluvias intensas en seis entidades al occidente y centro del país, además de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.
Pronóstico de bajas temperaturas 27 de noviembre
En cuanto a las alcaldías en las que se pueden presentar lloviznas y lluvias aisladas este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló las siguientes:
- Venustiano Carranza
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tlalpan
Para la madrugada del viernes se pronostican temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las zonas serranas de Durango y Chihuahua.
En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del viernes.
En zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes.
Para el viernes se espera que se registre posible caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche a Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.
Debido a que el pronóstico es para las zonas por arribla de 2 mil 800 mentros sobre el nivel del mar, se espera que las alcaldías de la CDMX que se vean afectadas el viernes sean:
- Tlalpan
- Magdalena Contreras
- Cuajimalpa
- Álvaro Obregón
- Xochimilco
- Milpa Alta
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