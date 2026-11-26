Este 26 de noviembre comenzará a desarrollarse la primera tormenta invernal de la temporada, por lo que se pronostican bajas temperaturas y hasta nevadas en algunas entidades de la República Mexicana.

En la Ciudad de México se espera que la primera tormenta invernal provoque un marcado descenso en la temperatura, así como caída de nieve y aguanieve al occidente del país, de acuerdo con el aviso del Servicio Meteorológico Nacional.

Los estados que se verán afectados del 26 al 29 de noviembre por las bajas temperaturas son:

CDMX

Colima

Estado de México

Guerrero

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelia

Puebla

Querétaro

Tlaxcala

Veracruz

La coordinación Nacional de Protección Civil informó que se pronostican lluvias intensas en seis entidades al occidente y centro del país, además de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán.

🗞️ #ComunicadoCNPC



CNPC llama a priorizar el autocuidado en el hogar y traslados ante primera tormenta invernal y evento de “Norte”. pic.twitter.com/yOtxrwsRI6 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) November 26, 2026

Pronóstico de bajas temperaturas 27 de noviembre

En cuanto a las alcaldías en las que se pueden presentar lloviznas y lluvias aisladas este jueves, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil señaló las siguientes:

Venustiano Carranza

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Tlalpan

#PronósticoDelTiempo || Esta tarde el ambiente será templado con cielo mayormente nublado en la Ciudad de México.



Pueden presentarse lloviznas y lluvias aisladas en el sur y oriente de la capital del país.



Continúa informado. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/kYZQGlG1NO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

Para la madrugada del viernes se pronostican temperaturas de -10 a -5 grados Celsius con heladas en las zonas serranas de Durango y Chihuahua.

En las zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas se esperan temperaturas mínimas de -5 a 0 grados Celsius con heladas durante la madrugada del viernes.

En zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas durante la madrugada del viernes.

En esta temporada de #frío, atiende las recomendaciones que #Ollin, el chapulín de la prevención, tiene para ti.



▶️Cubre nariz y boca

▶️Usa ropa abrigadora

▶️Evita cambios bruscos de temperatura

▶️Ingiere alimentos ricos en vitaminas A y C#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/ljyVPCnSQI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

Para el viernes se espera que se registre posible caída de nieve o aguanieve en las zonas montañosas de Jalisco, Colima y Michoacán; extendiéndose durante la noche a Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Debido a que el pronóstico es para las zonas por arribla de 2 mil 800 mentros sobre el nivel del mar, se espera que las alcaldías de la CDMX que se vean afectadas el viernes sean:

Tlalpan Magdalena Contreras Cuajimalpa Álvaro Obregón Xochimilco Milpa Alta

Ante las bajas temperaturas que se registran en la capital del país, recuerda utilizar el método de la cebolla, viste varias capas de ropa para protegerte del frío🧣🧥🧤.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/9hliGNMTW0 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 26, 2026

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