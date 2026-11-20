La diputada de Morena, Brenda Ruiz, insistió en ingresar por el acceso principal del Congreso de la Ciudad de México junto con la legisladora Diana Sánchez Barrios en medio de enfrentamientos entre simpatizantes de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y grupos vinculados a Sánchez Barrios, ordenando al personal de resguardo abrir las puertas pese a la presencia de manifestantes en el exterior.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, la acción de la legisladora generó cuestionamientos por la provocación e imprudencia de exigir la apertura de los accesos sin control del recinto, exponiendo a un riesgo de desbordamiento a todas las personas presentes dentro y fuera del recinto legislativo.

En el material audiovisual se ve cómo la diputada Brenda Ruiz ordena directamente al personal de resguardo parlamentario que franquee el paso, mientras contingentes de manifestantes se encuentran aglomerados ante las puertas del Congreso de la Ciudad de México, desatendiendo las condiciones de inseguridad en el punto.

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Ante la exigencia de la congresista, los propios elementos de resguardo del órgano legislativo le advirtieron que abrir las puertas bajo esas circunstancias podría provocar que la situación se desbordara, debido al clima de violencia e inseguridad que se vivía en el acceso principal, lo que abrió interrogantes sobre las facultades legales de la legisladora para emitir dicha instrucción.

#AHORA🚨 La diputada Brenda Ruiz puso en riesgo a toda la gente dentro del Congreso de la CDMX, para dejar entrar a Diana Sánchez Barrios, la diputada se aferró a entrar por el acceso principal.



Todo esto se da en el contexto de que Alessandra Rojo de la Vega acudió al Congreso… pic.twitter.com/ZdlPkKge4L — Fernanda Familiar (@qtf) November 20, 2026

Durante el mismo video en el acceso del Congreso de la Ciudad de México, Diana Sánchez Barrios denunció haber sido víctima de agresiones físicas y responsabilizó directamente a diversos actores políticos y colaboradores de la demarcación Cuauhtémoc por los ataques sufridos por ella y por integrantes de la comunidad trans.

“Miren cómo me golpearon los golpazos, me golpearon los golpazos de Cristian Castán, Rojo de la Vega, instruidos también por Tania Larios de Frida del Pan y por su particular. Ellos hicieron que golpearan a mis hermanas trans. Ahorita se fueron al hospital varias de ellas heridas, adultas mayores. Y vamos a proceder jurídicamente”, declaró Sánchez Barrios en el video.

Asimismo, la diputada reiteró que emprenderá acciones legales por lo ocurrido en la entrada del Congreso de la Ciudad de México, acusando llamadas para mantener las agresiones en contra de su grupo.

“Y que Tania Larios y que Frida del Pan no me ver*** en el acceso a este congreso y haciendo llamadas a la gente de la alcaldía para que siguieran golpeando a mis hermanas trans y a una servidora, lo van a pagar con la ley”, advirtió la legisladora.

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JVR