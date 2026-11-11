Plan General de Desarrollo va al Congreso CDMX para su discusión

El Plan General de Desarrollo de la CDMX fue aprobado por el Gobierno capitalino

Seis años después del plazo constitucional originalmente previsto, el Plan General de Desarrollo (PGD) de la Ciudad de México fue aprobado por el Gobierno capitalino y enviado al Congreso local, donde las y los diputados deberán analizarlo, deliberarlo y, en su caso, aprobarlo. El documento establecerá la ruta de planeación de la capital y su zona metropolitana hasta 2045.

El retraso en la elaboración de este instrumento comenzó desde su primera ruta de implementación. La Constitución capitalina estableció inicialmente octubre de 2020 como fecha para su entrada en vigor; sin embargo, en 2021 el Congreso modificó el calendario y aplazó el plazo hasta octubre de 2022, debido, entre otros factores, a las complicaciones derivadas de la pandemia y a los retrasos en la legislación y conformación de las instituciones encargadas de la planeación.

En 2022 se presentaron los primeros proyectos del PGD y del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), que fueron sometidos a consultas pública e indígena entre julio de ese año y enero de 2023. Ambos documentos llegaron al Congreso capitalino, pero no fueron aprobados dentro del plazo legal, por lo que el Gobierno tuvo que retirarlos.

Posteriormente, el proceso fue retomado durante la administración de Clara Brugada Molina, con una nueva propuesta de PGD para el periodo 2025-2045, cuya consulta pública concluyó el 10 de abril de 2026.

El futuro de nuestra ciudad exige ponernos de acuerdo más allá de colores o partidos. El Plan General de Desarrollo no tiene dueño político, pertenece a la ciudad y a sus habitantes.



Abrimos la conversación a todas las voces para que el futuro de nuestra ciudad se traduzca en… pic.twitter.com/HahBfIJ8M4 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 11, 2026

Este miércoles, la jefa de Gobierno celebró que la ciudad cuente finalmente con este instrumento y aseguró que su elaboración no fue un ejercicio de escritorio, sino que incorporó durante seis meses las propuestas de la ciudadanía.

“Este plan no nació en un escritorio, nació de escuchar a la ciudad por seis meses”, afirmó.

La mandataria sostuvo que el documento enviado al Legislativo no es el mismo que fue sometido a consulta, pues incorporó modificaciones y las aportaciones de 640 mil personas que participaron en su construcción. Además, indicó que sus líneas estratégicas crecieron 30 por ciento.

“No entregaremos al Congreso el mismo documento que fue sometido a consulta, se está entregando uno con la aportación de 640 mil personas que participaron en la construcción colectiva del futuro de la ciudad”, expresó.

“Más de 600 mil personas pensando en el futuro de su ciudad. Estamos sin duda ante el ejercicio de democracia participativa más importante de la historia de nuestra ciudad”, agregó.

Brugada Molina explicó que el propósito del PGD es establecer objetivos de largo plazo para la capital, entre ellos garantizar que, antes de 2050, cada niño que nazca tenga un centro de cuidado infantil a menos de 15 minutos de su hogar.

“¿Para qué sirve planear el futuro? Para lograr que mucho antes de 2050 cada niño que nazca tenga un centro de cuidado infantil a menos de 15 minutos de su hogar”, planteó.

También mencionó como metas que, dentro de 20 años, todo el transporte público de la Ciudad de México sea eléctrico, erradicar la pobreza extrema y garantizar que ninguna comunidad carezca de espacios libres para jugar.

El Plan General de Desarrollo a 20 años es un hito sin precedentes en la Ciudad de México. Rompe con la falta de planeación a largo plazo y termina con la lógica de fragmentación de esfuerzos orientando prioridades alrededor de un horizonte compartido de ciudad.



Significa… pic.twitter.com/b0aJQRF0aN — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 11, 2026

La mandataria calificó la aprobación del plan como un paso histórico y señaló que, junto con la Constitución capitalina, será uno de los instrumentos para concretar los derechos establecidos en ella. Añadió que el documento busca superar la planeación sectorial y articular una visión integral de la ciudad, pues, ejemplificó, no es posible enfrentar la crisis de cuidados sin combatir la desigualdad de género.

Brugada Molina informó que el PGD sería entregado este miércoles al Congreso capitalino, donde quedará sujeto al “análisis, deliberación y, en su caso, aprobación” de las y los legisladores.

Ante la discusión que se avecina, hizo un llamado a que el documento no se convierta en una disputa entre partidos y sostuvo que no pertenece a ningún grupo político, sino a los habitantes de la capital.

“Quiero hacer un llamado respetuoso pero muy firme: este plan no tiene dueño político, pertenece a la ciudad y a sus habitantes”, expresó.

“No permitamos que la disputa política de hoy hipoteque el derecho al mañana, que nadie pretenda manipular, desvirtuar o convertir este esfuerzo en una batalla partidista. No sacrifiquemos 20 años de futuro por las disputas políticas de un día o de la coyuntura”, advirtió.

El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, que hoy enviamos al @Congreso_CdMex, es un documento estratégico realizado con el esfuerzo de más de 646 mil personas, pueblos y barrios originarios que participaron en este ejercicio de democracia.



Este plan no nació en un… pic.twitter.com/nQskxiUcXI — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 11, 2026

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