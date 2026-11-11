Contraloría de CDMX busca poner en marcha nuevo órgano de transparencia en enero

La la titular de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, afirmó que su dependencia alista para enero próximo la operación del nuevo órgano que garantizará el acceso a la información pública en la capital del país, tras la desaparición del Info CDMX.

Tras comparecer ante diputados locales, la funcionaria local dijo que pese a que los plazos legales que la dependencia tiene marcan que el nuevo ente debe entrar en funcionamiento para el 15 de marzo, por lo cual se está haciendo lo posible para que opere dos meses antes.

“La única fecha concreta que tenemos es que para el 15 de marzo tenemos que tenerlo. Porque ese es el límite que nos da la ley, ¿no? Nosotros la verdad es que, como te diste cuenta, de entrada como subsistema estamos trabajando, ¿no? Los números actuales nos dicen que 95 por ciento de la información que se pide está en curso, porque pues los órganos obligados han contestado de manera puntual a la ciudadanía".

La transparencia y el buen gobierno fortalecen la confianza ciudadana. 🏛️



✨📜En el marco de la glosa de la rendición de cuentas de la titular de @ContraloriaCDMX, se presentaron avances ante el @Congreso_CdMex, donde se destacó un incremento en la atención ciudadana. 🙌🏻 🌆 pic.twitter.com/qODWggz1jq — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) November 11, 2026

“Entonces, por ahí, digamos que no, o sea, no sentimos que haya una paralización en términos de la transparencia en la ciudad y lo damos con números concretos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Que empiece a operar Que en 2027 con nuestro subsistema”, dijo Ramírez Hernández.

Nueva ley sustituye al Info CDMX por un órgano adscrito a Contraloría

Apenas el 31 de mayo pasado, diputados locales aprobaron la expedición de la nueva Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información, misma que reemplazaría al Instituto de Transparencia, Acceso al Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México con un nuevo órgano adscrito a la Contraloría capitalina.

Sobre este hecho, algunos diputados opositores argumentaron que la creación de este nuevo órgano implicaría trampas por parte de Morena, por lo que el ente que sigue pendiente de operación no garantizaría a chilangos y chilangas el poder solicitar información pública.

Alcaldías acumulan observaciones por programas gubernamentales

Cabe señalar que, según la titular de la Contraloría General, las alcaldías son los sujetos obligados que han acumulado mayores observaciones, con una gran cantidad de faltas administrativas leves que mayormente, se vinculan a la operación de programas gubernamentales.

“A ver, tenemos del ejercicio 2025 tenemos actualmente, o sea, se abrieron investigaciones sobre más de 200 proyectos del presupuesto participativo. De estos ya se han resuelto bastantes, pero pertenecen al ejercicio 2025, aunque lo estamos investigando en el 2026”, sostuvo la servidora pública.

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MSL