En la CDMX, 92% de anuncios publicitarios opera de manera ilegal

En la Ciudad de México es común ver anuncios publicitarios de diversos tamaños por doquier, no obstante, de acuerdo con datos de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), al menos 91.84 por ciento es irregular.

Luego de una revisión en la Plataforma de Publicidad Exterior administrada por Metrópolis, La Razón constató que, con corte al jueves 5 de noviembre de 2026, de los mil 540 grandes formatos publicitarios (auto soportados, muros ciegos, vallas y tótems), mil 340 no tiene permisos para operar.

La información de la dependencia local revela que de los 818 anuncios autos soportados que existen en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sólo 58 tienen un estatus regular con licencia (7.09 por ciento), mientras que los 760 restantes (92.91 por ciento) aún no cuentan con una licencia oficial para operar.

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El Dato: El Gobierno de la Ciudad de México urgió en 2023 a empresas publicitarias a retirar 455 anuncios espectaculares localizados en azoteas de viviendas.

El segundo gran formato publicitario que más opera en la capital del país es el de muros ciegos, el cual tiene un total de 571 anuncios, de los cuales 38 anuncios (6.65 por ciento) están al día con el papeleo correspondiente, mientras que 533 (93.35 por ciento) no cuentan todavía con documentos en regla.

En lo que concierne a las empresas que tienen publicidad en vayas, la autoridad metropolitana informó que de las 129 monitoreadas en la capital del país, hay 94 que no cuentan con licencia y/o se encuentran clausuradas (72.87 por ciento), mientras que apenas 35 de ellas lograron completar exitosamente su registro (27.13 por ciento).

Al final del listado, se encuentran los anuncios en formato de tótem. Con corte a noviembre de este año, había un total de 22 en la capital, de los cuales 13 sí tienen una licencia oficial (59.09 por ciento), mientras que nueve carecen de algún registro en este aspecto (40.91 por ciento).

35 Mdp se estima que se recauda al año por los espectaculares

Al respecto, el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Ramos Franco, contó a La Razón que actualmente hay un acumulado de más de mil 300 anuncios irregulares que generan pérdidas cuantiosas para el erario local.

“Nuestra intención es que únicamente los que están en el padrón de publicidad exterior terminen sus procesos que actualmente tienen ante la autoridad. Por eso, no están pudiendo sacar sus licencias, ya que los procedimientos que tienen no han terminado.

“Nosotros hablamos única y exclusivamente de los que salen del padrón, o sea, los que entraron en el reordenamiento, porque nosotros no queremos que haya más anuncios”, dijo el legislador.

En ese sentido, Ramos Franco presentó recientemente al Congreso de la Ciudad de México dos iniciativas de ley en las cuales, plantea modificar el Código Fiscal capitalino para establecer una cuota anual de 35 mil pesos para anuncios análogos y 40 mil pesos para anuncios digitales.

El objetivo de estas nuevas disposiciones será establecer nuevas reglas de reordenamiento y sustituir el actual modelo de cobro de cuotas por metraje, mismo que también cuenta con una periodicidad trianual y, en algunos casos (como en el formato de vallas), también puede ser anual.

50 Empresas, al menos, se dedican a la publicidad exterior

De aprobarse esta directriz, se establecerían condiciones distintas para reposicionar múltiples estructuras que hayan cambiado de modalidad, sin mencionar que lo anterior implicaría nuevos parámetros en los criterios de ubicación, distancias y dimensiones.

Al margen de estas situaciones, el presidente de la Fundación por el Rescate y Recuperación del Paisaje Urbano (FRRPU), Jorge Negrete Vázquez, contó a este periódico que en realidad no todas las empresas quieren cooperar y, por el contrario, muchas cometen diversas irregularidades sin siquiera ocultarlo.

“No tienen licencias, porque hay ahí una yo creo que hay una complicidad malévola entre la autoridad y las empresas de publicidad. Las empresas dicen: ‘No, es que el trámite es muy complicado. Es muy difícil, entonces no lo puedo hacer’. Pero qué tal pones tus estructuras publicitarias.

“Y no es de ahora, es de siempre”, dijo el experto, quien anticipó que de cara a las elecciones de 2027, la publicidad y propaganda en la capital generarán el doble de anuncios que ya existen en la ciudad.

Y es que en un escenario conservador, para Negrete Vázquez, 2027 podría ser un año en el que se generen entre 20 y 30 mil toneladas de basura, lo cual no deja de tener efecto sumamente nocivo para las y los capitalinos.

“Vamos llenando todos los espacios de la ciudad con anuncios, con estructuras publicitarias y eso afecta el paisaje urbano. Otro problema es la contaminación lumínica, cada vez tenemos más pantallas electrónicas y eso lo que está generando son choques de luz, que puede traer como consecuencia un accidente.

“Hace poco se cayó una manta en Periférico, gracias a Dios no hubo afectados, pero también hace como unos dos meses, cayó una luz espectacular y mató una persona, cosa que no habíamos visto. Son muchos aspectos en los cuales, nos afecta que tengamos todo este tipo de publicidad”, comentó el titular de la FRRPU.

FALTA DE PERMISO ı Foto: Especial