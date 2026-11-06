Anuncia Brugada creación del Instituto del Emprendimiento

Clara Brugada (centro) durante la entrega de un apoyo a una emprendedora, ayer.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que en los próximos días se creará el Instituto del Emprendimiento capitalino, una instancia que tendrá como objetivo capacitar y acompañar a las personas que busquen iniciar un negocio, para que sus talentos e ideas puedan convertirse en proyectos productivos.

Durante la entrega de casi cinco mil créditos y apoyos económicos del Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso), la mandataria local explicó que el nuevo organismo atenderá a quienes quieran emprender y fortalecer sus capacidades para desarrollar una actividad económica.

“En los próximos días vamos a crear el Instituto del Emprendimiento de la Ciudad de México, como lo mandata nuestra Constitución, un espacio que se va a dedicar a capacitar a todos los emprendedores, a todos los que quieran organizar su vida, para que sus talentos y sus sueños se conviertan en realidad”, señaló.

El Tip: El Gobierno destaca en su Segundo Informe la entrega de 27.7 mdp con el programa Capital Semilla.

La creación del instituto forma parte de tres medidas que Brugada Molina planteó para fortalecer el trabajo del Fondeso. La primera consiste en establecer un programa especial para acompañar a quienes tienen negocios en la informalidad y buscan regularizarlos, con el propósito de que puedan acceder a mejores oportunidades, generar empleos y contar con seguridad social.

La segunda acción será fortalecer una línea especial de financiamiento para jóvenes, particularmente para quienes estudian y al mismo tiempo llevan a cabo un negocio.

La mandataria local pidió a la directora general del Fondeso, Daniela Cordero Arenas, ampliar las facilidades para que este sector desarrolle aplicaciones de robótica, inteligencia artificial, energías limpias y soluciones tecnológicas que contribuyan a resolver problemas de la ciudad.

130.7 Mdp de microcréditos se han dado a pequeñas empresas

“Queremos que los jóvenes desarrollen aplicaciones de robótica, inteligencia artificial, energías limpias y soluciones tecnológicas, para resolver los problemas de la ciudad. Y decirles a los jóvenes que aquí está su gobierno, que los apoya con los recursos que requieran, para echar a andar sus negocios”, afirmó.

Como tercera medida, instruyó al Fondeso a eliminar los intereses de todos los créditos que actualmente tengan tasas de hasta tres por ciento anual, para que las personas beneficiarias únicamente devuelvan el capital recibido y esos recursos puedan financiar nuevos proyectos.