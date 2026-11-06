Congreso reprueba dichos de Fox por elección de 2006

Diputados de Morena al protestar contra Vicente Fox en el Congreso local, ayer.

En medio de un debate, así como dichos por presuntos actos de irregularidades electorales, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un punto de acuerdo para expresar una enérgica censura, ética e institucional sobre las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien confesó, de nueva cuenta, que intervino en 2006 para que Felipe Calderón Hinojosa ganara los comicios presidenciales.

El diputado guinda Ángel Tamariz Sánchez, quien presentó el punto de acuerdo que sucribió con Pablo Trejo Pérez, consideró que los dichos del exmandatario son graves, atentan contra la soberanía popular y dejan en entredicho los resultados de dicho proceso electoral.

“Las declaraciones de Fox merecen nuestro más severo rechazo ético e institucional. Presentan el poder presidencial como un instrumento de conveniencia partidista y relegan al pueblo, que es el verdadero titular de la soberanía.

El Dato: Los cómputos distritales del entonces Instituto Federal Electoral estaban a cargo en 2006 de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, cuñado de Felipe Calderón.

“Felipe Calderón fue el candidato beneficiado por el ilegal respaldo político al que se refiere Fox, y posteriormente usurpó la Presidencia. Y por eso, ahora y siempre, diremos que Calderón fue un presidente espurio”, expresó.

Esto, porque en una entrevista al periodista español Juan Luis Cebrián, en The Objective, Fox Quesada confesó que, en 2006, como presidente del país, intervino para impulsar la candidatura de Calderón Hinojosa como su sucesor e incluso reconoció que fue antidemocrático.

El expresidente sostuvo que no quería dar el poder a Andrés Manuel López Obrador ni a otro político que no fuera del PAN. Así, aseguró, hizo que ganara su exsecretario de Energía entre 2003 y 2004.

“En la siguiente elección gana Calderón... O lo puedo decir aquí: hice que ganara Calderón, aunque no es muy democrático decir eso. Pero yo me dije, a mí mismo, que la sucesión en el país debiera de quedar en las mismas manos de mi partido político.

20 Años han pasado desde la victoria de Felipe Calderón

“Llegué a decir públicamente que yo no entregaría el poder, salvo a un presidente electo del PAN”, expresó a Juan Luis Cebrián al justificar que vio este movimiento como lo haría cualquier empresario con su firma.

No es la primera vez que Fox Quesada confiesa que intervino desde la Presidencia en la elección de 2006, pues en 2010 dijo a Milenio que “cargó los dados” en favor de Calderón Hinojosa, lo que calificó como un acto democrático.

En 2024, en el Aeropuerto Internacional de León, Guanajuato, el panista confesó, nuevamente, a medios de información, que “operó” en favor de su exsecretario. En aquel entonces, el movimiento que impulsaba a López Obrador y el mismo político acusaron un fraude electoral, lo cual no procedió y se dio la victoria a Calderón Hinojosa, lo que se revivió en el Congreso capitalino ayer.

Al respecto, la legisladora del PAN Claudia Montes de Oca subió al pleno y acusó a Morena de impulsar a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, quien está señalada por presuntamente asignar de manera irregular contratos del órgano a una red de empresas proveedoras.

La panista recordó a Morena que tiene en sus filas a Manuel Barttlet Díaz, quien es señalado por supuestamente impulsar un fraude en la elección presidencial de 1988, que en primera instancia favorecía a Cuauhtémoc Cárdenas, pero con la “caída del sistema”, y una semana después, el ganador fue Carlos Salinas de Gortari.

“En 1988, Manuel Bartlett era secretario de Gobernación y el responsable de organizar unas elecciones marcadas por la denominada ‘caída del sistema’ y graves cuestionamientos sobre la autenticidad de sus resultados.

“Treinta años después, Andrés Manuel López Obrador lo incorporó a su gobierno de la Cuarta Transforamción como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Hoy Morena cobija y defiende al artífice del mayor fraude electoral en la historia de nuestro país”, expresó Montes de Oca..

A la legisladora del PAN se sumaron Laura Álvarez Soto, Daniela Álvarez Camacho, Frida Jimena Guillén Ortiz, Andrés Sánchez Miranda y Raúl Torres Guerrero para cuestionar lo sucedido con Taddei Zavala en el INE.