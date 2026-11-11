Repartidores por aplicación y trabajadores de la UAM protestan en CDMX HOY 11 de noviembre

En medio del paro de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de esa institución realizará una marcha este miércoles 11 de noviembre. Además, se volverán a manifestar los repartidores por aplicación, esta vez en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con el recuento de manifestaciones de autoridades capitalinas, estas son dos de las protestas previstas en CDMX para este miércoles. Estas continúan una serie de protestas que se han registrado en la capital mexicana; particularmente, en días recientes los repartidores han realizado bloqueos en diversas zonas, en protesta por nuevas medidas regulatorias.

Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa, cerrada por un paro estudiantil. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, estas no son las únicas marchas previstas para este miércoles. Esta es la agenda completa de protestas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este miércoles 11 de noviembre se prevén cuatro marchas, siete concentraciones y cinco citas.

Marchas

ASAMBLEA NACIONAL DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS : Se concentrarán a las 07:30 en el Corporativo Nacional de la Comisión Federal de Electricidad (Av. Paseo de la Reforma No. 164, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc) y a las 08:00 en la Sede del Sindicato Mexicano de Electricistas (Antonio Caso No. 45, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) con destino a Palacio Nacional. (Demandan audiencia con la Presidenta de México sobre reinserción laboral, tarifa social justa y condonación de adeudos; aforo: 3,000; no se descarta la llegada de autobuses y apoyo de otras organizaciones) .

UNIÓN DE COLONIAS POPULARES : Se concentrarán en el Monumento a la Revolución (Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 con destino a la Sede del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA (Liverpool No. 3, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc). (Realizarán el Encuentro de Organizaciones Sociales rumbo al proceso electoral 2027; aforo: 400; se prevén posibles afectaciones viales) .

SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA : Se concentrarán en la UAM Unidad Xochimilco (Calz. del Hueso No. 1100, Col. Villa Quietud, Alc. Coyoacán) a las 11:00 con destino a la Rectoría General de la UAM (Prol. Canal de Miramontes No. 3855, Col. Ex Hacienda San Juan de Dios, Alc. Tlalpan). (Exigen redistribución y transparencia presupuestal, revisión salarial para 2027 y solución a problemas de infraestructura; aforo: 500) .

FRENTE ANTIGENTRIFICACIÓN CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en el Edificio Trevi (Dr. Mora y Cristóbal Colón, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 18:00 con destino a la Cafetería “La Resistencia, Arte” (República de Cuba No. 34, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Realizarán la caminata “Convite Inquilinario” en defensa del derecho a la vivienda; aforo: 150).

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Concentraciones

LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS : Se concentrarán a las 06:30 en la Estación “Chabacano” del Metro (Av. San Antonio Abad, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc) y a las 07:00 en la Estación “Ermita” del Metro (Calz. de Tlalpan, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez). (Primera jornada regional de búsqueda en la zona boscosa de Huitzilac, Morelos; aforo: 60) .

EXTRABAJADORES DE LA EXTINTA RUTA 100 : Se concentrarán en la Secretaría de Gobierno (Av. Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Exigen el pago del finiquito del Fideicomiso F/100; aforo: 120) .

MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO : Se concentrarán en la Fonda Margarita (Bucareli No. 48, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Conferencia de prensa para denunciar presuntos actos de hostigamiento contra la organización; aforo: 50) .

VECINOS DE LAS COLONIAS DE COYOACÁN EN CONTRA DEL PROYECTO SKYLINE : Se concentrarán en Calz. de Tlalpan No. 2169 (Col. Atlántida, Alc. Coyoacán) a las 08:00. (En contra del proyecto inmobiliario “Skyline Coyoacán” por impacto negativo en servicios; vecinos del Multifamiliar Tlalpan se sumarán previamente a las 07:50 en las canchas de Calz. de Tlalpan No. 2148-B; aforo: 70) .

COMUNERAS Y COMUNEROS DE ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN, OAXACA : Se concentrarán en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Av. José María Pino Suárez No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 10:00. (Exigen respuesta de la Fiscalía de Oaxaca sobre órdenes de aprehensión contra indígenas mazatecos; aforo: 60) .

COLECTIVO “MINERVA” : Se concentrarán en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. San Lorenzo Tezonco, Alc. Iztapalapa) a las 11:00. (Acudirán a audiencia de seguimiento sobre denuncia contra la Colectiva Tonantzin; aforo: 15) .

REPARTIDORES UNIDOS DE MÉXICO: Se concentrarán en la Glorieta de Camarones (Calz. Camarones y Av. Cuitláhuac, Col. Clavería, Alc. Azcapotzalco) a las 11:00. (Rechazan el plan piloto de Semovi que exige placas y licencias especiales para motocicletas de reparto, así como el cobro del 2% a plataformas; aforo: 200).

Citas Agendadas

GRUPO INDEPENDIENTE MARGARITO : Se presentarán a las 12:00 en las Oficinas de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Amores No. 322, Col. Del Valle, Alc. Benito Juárez) y a las 15:00 en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc). (Solicitan regularización de licencias de predios en Azcapotzalco y gestión ante la Tesorería; aforo: 40) .

MOVIMIENTO DE ARTESANAS Y ARTESANOS INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Se presentarán en la Secretaría de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00. (Solicitan espacios para la temporada artesanal navideña en Paseo de la Reforma; aforo: 25) .

ASAMBLEA DE BARRIOS GRUPO GABINO BARRERA, A.C. : Se presentarán en la Secretaría de Vivienda (Canela No. 660, Col. Granjas México, Alc. Iztacalco) durante el día. (Solicitan incorporación a programas de vivienda; aforo: 25) .

VECINOS DE LA COLONIA BARRIO SANTA ANA CULHUACÁN, ALCALDÍA COYOACÁN : Se presentarán en la Dirección General de Participación Ciudadana (Montserrat No. 92, Col. Los Reyes, Alc. Coyoacán) durante el día. (Exigen que el presupuesto participativo se destine a drenaje y pavimentación; aforo: 20) .

COALICIÓN DE ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS, URBANAS Y CAMPESINAS, A.C.: Se presentarán en las Oficinas Centrales del Registro Agrario Nacional (Av. Juárez No. 92, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) durante el día. (Solicitan investigar a funcionario por despojo de tierras ejidales; aforo: 40).

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