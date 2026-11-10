Frenan plan piloto para regular a repartidores

Trabajadores protestan con un cierre vial contra el plan de Semovi, ayer.

Cientos de repartidores por aplicación bloquearon diversas vialidades para protestar en contra del plan piloto de licencia y placas de carga para operar y, luego de liberarlas, éste se suspendió tras las movilizaciones.

Desde muy temprano, los trabajadores de aplicaciones como Rappi, Uber y DiDi se manifestaron en cruces viales como Vasco de Quiroga con Juan Salvador Agraz y avenida Tamaulipas; avenida Insurgentes, a la altura de avenida Río Mixcoac, entre otras. Esto ocasionó filas de automovilistas.

“La neta esto que nos está haciendo el Gobierno no está chido, esto de solicitarnos una placa y una licencia mercantil, como si trajéramos motos de carga, como si esta moto fuera de carga, como si la mochila fuera de carga, como si manejáramos un camión.

“Se me hace algo injusto, porque traemos moto no camión o camioneta de carga; no cargamos más de media tonelada en una motocicleta, es imposible”, expresó en un video publicado en TikTok el creador de contenido Ese Brandon.

El Tip: La Semovi ha señalado que cerca de 80 por ciento del transporte de motocicleta está enfocado al reparto.

Esto, porque el pasado 4 de noviembre, el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, dijo en su comparecencia con diputados locales, que se trabaja en un programa piloto para regularizar a los repartidores por aplicación.

De acuerdo con el funcionario, la propuesta para regularizar a estos trabajadores incluye que cuenten con una licencia de transporte de carga, así como una placa mercantil para laborar en la ciudad, así como una capacitación.

Por la tarde, representantes de diversos colectivos de repartidores por aplicación tuvieron una reunión con García Nieto sobre este plan de ordenamiento.

De acuerdo con la Semovi, tras el diálogo sostenido entre ambas partes se acordó suspender la prueba piloto “e instalar nuevas mesas de trabajo para revisar los planteamientos del sector y enriquecer la propuesta de regulación”.

Antes de que la dependencia capitalina hiciera este anuncio sobre la cancelación del plan piloto de regulación, Ni Un Repartidor Menos, Ni Una Repartidora Menos y Repartidores Unidos de México habían anunciado una movilización para el día viernes al mediodía en distintos puntos de la ciudad, con las menores afectaciones posibles. Hasta el cierre de esta edición esta propuesta seguía.