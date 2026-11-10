“Aquí no hay hacinamiento ni maltrato, no hay ningún horror”

Una activista besa a un perro que se acercó a ella, ayer.

Frente a una nueva acusación por presuntos abusos contra 12 perros los días 3 y 4 de octubre en el Refugio Franciscano, A.C., la directora de este sitio ubicado en Cuajimalpa, Gina Rivara Reyes, señaló a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, por supuestamente promover esta narrativa para hacerse del predio y descartó que en él haya hacinamiento de animales. “No hay ningún horror”, aseguró la activista.

Este 9 de noviembre, el Juzgado Sexagésimo de lo Civil pautó una inspección judicial al interior del lugar para verificar la condición de estos seres sintientes; sin embargo, representantes legales de la fundación y personal judicial no acudieron al inmueble, por lo que se suspendió la diligencia.

Los canes permanecen en jaulas limpias y no están en condiciones de hacinamiento. ı Foto: David Patricio|La Razón

En entrevista para La Razón, Rivara Reyes expuso que el Refugio Franciscano, A.C., siempre tendrá sus puertas abiertas para transparentar las condiciones de los 156 perros que actualmente habitan dicho espacio, por lo cual dijo que ante “falsas denuncias” de la Fundación Antonio Haghenbeck, ella responderá con evidencias.

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“Lo único que a la fundación le importa es el predio, este predio es el hogar de los franciscanitos porque así lo determinó el dueño, don Antonio Haghenbeck y de la Lama en un testamento público y abierto.

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“Él menciona al refugio para que este lugar sea el hogar de los franciscanitos, siempre que siguiéramos la labor de protección animal”, reiteró la activista, quien no descarta nuevos embates en contra del albergue animal con el objetivo de despojarlos del predio.

En un recorrido, este diario observó que contrario a lo señalado por la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, en el albergue canino los animales no viven en hacinamiento. El sitio fue rehabilitado tras el retiro de animales en enero pasado por parte del Gobierno de la Ciudad de México.

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Cada uno de los espacios destinados al cuidado y preservación de los franciscanitos tiene una superficie de cinco a 10 metros cuadrados, los cuales se encuentran al interior de un predio con cinco mil metros cuadrados de construcción más mil metros cuadrados de patio.

El conflicto que envuelve al Refugio Franciscano, A.C., se remonta a 1977, fecha en la que el difunto Antonio Haghenbeck y de la Lama cedió por comodato un predio ubicado en Lomas de Vista Hermosa, en la alcaldía Cuajimalpa, para que se empleara como albergue para los animales en situación vulnerable.

Luego del fallecimiento del activista en 1991, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP solicitó la restitución del lugar al señalar un presunto hacinamiento e insalubridad, por lo que el 7 de enero pasado, la fiscalía local y otras autoridades resguardaron el inmueble.

En ese momento, 936 animales vivían en el sitio, no obstante, autoridades reportaron que 21 animales estaban muertos y 57 requerían hospitalización. La población restante (858 perros y gatos) fue llevada a distintos albergues chilangos, en donde se registraron más decesos.

El Dato: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial reservó hasta 2031 la información sobre la extracción de los casi 900 perros y gatos del refugio animal.

Desde ese momento, el Refugio Franciscano, A.C., trabajó en el espacio para mejorar las condiciones para recibir nuevamente a los animales, lo cual ocurrió en septiembre pasado con el retorno de 156 canes. El resto de los perros está en refugios del Gobierno de la Ciudad de México, donde son cuidados.

Uno de los abogados del albergue animal, Rafael Orantes, explicó a este diario que el comodato del refugio aún no está resuelto y el amparo que promovió la Dirección del refugio sigue activo, aunque la Fundación Antonio Haghenbeck insiste en desconocerlo.

“El amparo sigue vivo, cosa que la Fundación pretende desconocer justamente para hacer denuncias falsas. Además, tratándose de materia administrativa, el refugio cuenta con un amparo por parte de los trabajadores en el cual, se cuenta con una suspensión definitiva para que puedan permanecer en el interior y no se retire a los animalitos.

“Creemos que la Fundación Antonio Haghenbeck insistirá con estas diligencias. La audiencia incidental, la que define si se les da o no la suspensión definitiva, es este miércoles.

Los animales, que están en adopción, lucen amigables con los visitantes al refugio. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Viendo el apoyo que tiene el refugio por parte de la gente, no es extraño que tengan un operativo de elementos de seguridad. Aunque creemos que las autoridades harán lo correcto”, detalló el especialista en derecho, quien denunció que Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, presuntamente, fabrica evidencia para conseguir sus objetivos.

A propósito de esto, Rivara Reyes complementó que otra de las supuestas mentiras que ha promovido la Fundación Antonio Haghenbeck para desalojar el albergue canino, es que jamás se dio en adopción a los animales que habitaban el lugar.

“El refugio es el pionero en el tema de las adopciones hace 50 años. Es mentira que nosotros no dábamos en adopción, teníamos muchos animales, porque el Refugio Franciscano es el único que recibe a cualquier ser en las peores condiciones y hoy, las adopciones se trabajan en conjunto con el Gobierno”, apuntó.

Debido a esta clase de señalamientos, Rafael Orantes ve en el horizonte que el principal conflicto judicial entre el Refugio Franciscano, A.C., y Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, IAP, se prolongará al menos seis meses más de cara a una posible sentencia.

Esto último sólo contempla el conflicto principal entre ambas partes, el cual busca que las autoridades resuelvan el amparo vigente impulsado por el albergue para obligar a la fundación a construir un nuevo hábitat para los animales que ocupan el recinto.

“Vemos hoy en día más complicado esto, porque la intención de la fundación es recuperar el inmueble y dárselo a uno de sus compradores que ya lo había pagado en 650 mil pesos. Nuestra idea es que la fundación construya un nuevo proyecto de 15 mil metros cuadrados, tres veces más que lo que hay aquí y sería en Texcoco”, comentó el litigante.