Destaca Brugada reducción de delitos de alto impacto

Al destacar que desde junio y hasta octubre del presente año los delitos de alto impacto mantienen una tendencia a la baja y que la percepción de inseguridad disminuyó 10 por ciento en el último año, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la paz ya se aprecia más en los hogares.

Durante el informe mensual de seguridad, la mandataria local resaltó los avances que ha tenido su administración en materia de seguridad, lo cual se refleja en menos crímenes de este tipo, más judicializaciones e incluso la percepción de seguridad ha mejorado.

“Con evidencia independiente, hoy podemos afirmar que, en la Ciudad de México, no sólo están bajando los delitos, sino que también está disminuyendo el miedo. No sólo avanzamos en la seguridad, también avanzamos en la tranquilidad y en la confianza.

“La construcción de paz empieza a sentirse y a percibirse en los hogares y en la vida cotidiana de la gente”, mencionó desde Palacio del Ayuntamiento.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia capitalina, entre enero y octubre de 2026 los delitos de alto impacto disminuyeron nueve por ciento respecto al mismo periodo de 2025 y 61 por ciento en comparación con 2019.

El Dato: La Secretaría de Seguridad Ciudadana reporta que en la actual administración han aprehendido a 90 objetivos prioritarios generadores de violencia en la ciudad.

En lo que se refiere a homicidios dolosos, el órgano local refirió que en el periodo analizado del presente año registró 586 casos, los cuales son 12 por ciento menos que los del mismo lapso de 2025. Esto quiere decir que se pasó de cuatro casos diarios en 2019 a sólo 1.93 en 2026.

Brugada Molina detalló que en octubre del presente año las autoridades registraron 46 homicidios dolosos, lo que posicionó a ese mes como el de la cifra más baja en los últimos 29 años. La tendencia de este delito suma cinco meses a la baja.

“Cinco meses consecutivos con mínimos históricos, no son una coincidencia; son el resultado de una estrategia que funciona. En casi 30 años, nunca habíamos tenido un octubre con tan pocos homicidios. Y la reducción histórica de homicidios significa algo sencillo pero profundo: se salvan vidas”, dijo.

0.03 Por ciento bajó el crimen en Azcapotzalco frente a 2025

Sobre los feminicidios, la fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que en los primeros 10 meses del año se registraron 34 hechos violentos contra mujeres, lo que representó 42.3 por ciento menos que en 2024; no obstante, aclaró que, del total de casos, 33 carpetas ya han sido judicializadas.

Otros ilícitos con una disminución respecto a 2025 son el robo de vehículo con y sin violencia, con 17 por ciento; el hurto a personas en el espacio público, con 12 por ciento, y el atraco de pasajeros a bordo de microbús, 14 por ciento.

Aun con estos resultados, Brugada Molina reconoció que deben llevar a cabo estrategias para atender otros ilícitos que afectan a la ciudadanía y que le preocupa a ésta, como lo son los atracos en negocios y la extorsión.

JUSTICIA CAPITALINA ı Foto: Especial

“Los delitos de alto impacto en general, desde un robo a negocio, desde un robo a transeúnte con violencia, la extorsión o lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, en fin, son los que consideramos, son a los que tenemos que abocarnos y tenemos que tener estrategias”, dijo.

En su participación, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, refirió que entre octubre de 2024 y el 31 de octubre del presente año las autoridades han detenido a mil 560 presuntos delincuentes de diversos grupos criminales y desarticularon 50 células delictivas.

11 Detenidos de la U. Tepito y la Anti-Unión hubo en octubre

COMBATE AL ENGAÑO MASIVO. Alcalde Luján expuso que uno de los ilícitos prioritarios alque se hace frente es el fraude cometido por empresas o por personas, el cual pueden tener desde una hasta miles de víctimas.

De acuerdo con la información presentada, el caso más común es la estafa de inversiones, de la que la autoridad registra, al menos, 14 casos con mil 980 víctimas y 66 órdenes liberadas. A éste le sigue el engaño inmobiliario y el de servicios falsos. Entre los tres suman dos mil 371 personas afectadas.

“Vamos a seguir trabajando para combatir también el delito de fraude, que es uno de los delitos con mayor incidencia en nuestra ciudad, que deterioran el patrimonio de las familias, bienes jurídicos que también vamos a proteger”, comentó.

Alcalde Luján destacó que algunos casos que investigan y en lo que ya hay personas vinculadas son el de MetaXChange con 181 millones de pesos como monto de fraude; Strategic Capital Agency, con 719 millones de pesos; BRAJ, con 30 millones de pesos, y XY Booster, con un millón de pesos.