Estudiantes protestan contra prohibición de celulares en escuelas y otras manifestaciones en CDMX HOY 10 de noviembre

Estudiantes del Colegio de Bachilleres 6 “Vicente Guerrero”, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, protestan este martes contra la regulación del uso de teléfonos celulares en escuelas, motivo por el cual organizarán una concentración al exterior de la estación del Metro Constitución de 1917.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que la concentración está prevista para iniciar a las 10:00 horas frente a la estación ubicada sobre calzada Ermita Iztapalapa, y se prevé una afluencia de 50 personas.

Según la autoridad capitalina, los estudiantes están inconformes con regular el uso de teléfonos celulares debido a que, se lee en el informe, “son un medio para contactar a la familia en casos de emergencia; además, sirven como herramienta de consulta o acceso a contenido educativo en escuelas públicas que no cuentan con acceso a internet”.

Además de esta, se prevén otras manifestaciones, bloqueos y concentraciones en la Ciudad de México.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este martes 10 de noviembre no se prevén marchas, pero sí ocho concentraciones y dos citas.

Concentraciones

LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS : Se concentrarán en Estación “Chabacano” (Av. San Antonio Abad, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc) y Estación “Ermita” (Calz. de Tlalpan, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez) a las 06:30 y 07:00 hrs para realizar la primera jornada regional de búsqueda por patrones en Huitzilac, Morelos. (Nota: Con apoyo de colectivos y posible afectación vial; aforo aproximado de 60 personas).

ALIANZA POR UN FUTURO MEJOR, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Se concentrarán en “Ágora” de Tlatelolco (Manuel González y Lerdo, Col. Tlatelolco, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs para una reunión informativa sobre prestaciones. (Nota: Aforo de 50 personas).

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FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO : Se concentrarán en Juzgados Penales de la Ciudad de México (Dr. Lavista No. 114, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc) durante el día para exigir justicia con perspectiva de género por el feminicidio de dos mujeres de Santa Cruz Itundujia, Oaxaca. (Nota: Podrían sumarse colectivas feministas con afectación vial; aforo de 50 personas).

MONTAÑA MORADA : Se concentrarán en Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 100, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 09:00 hrs para exigir justicia e investigación diligente por un caso de feminicidio. (Nota: Aforo de 20 personas).

ESTUDIANTES DEL COLEGIO DE BACHILLERES, PLANTEL 6 “VICENTE GUERRERO” : Se concentrarán en Estación “Constitución de 1917” (Calz. Ermita Iztapalapa y Av. Luis Manuel Rojas, Col. Los Angeles, Alc. Iztapalapa) a las 10:00 hrs en contra de la regulación del uso de celulares en las escuelas. (Nota: Posible afectación vial; aforo de 50 personas).

ALIANZA NACIONAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE PLATAFORMAS DIGITALES : Se concentrarán en Oficinas Corporativas de VEMO Impulso (Torre Omega, Campos Elíseos No. 345, Col. Polanco V Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 12:00 hrs en contra del modelo de arrendamiento financiero y plan de movilidad de la empresa. (Nota: Posible afectación vial; aforo de 80 personas).

MOVIMIENTO SIN TECHO Y CAMPAMENTO CAMARADA CELESTINO : Se concentrarán en Congreso de la Ciudad de México (Donceles y Allende, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día para exigir incorporación a programas de vivienda. (Nota: Aforo de 25 personas).

MOVIMIENTO SOCIAL “BENITO JUÁREZ”, A.C.: Se concentrarán en Zócalo Capitalino (Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) durante el día para exigir vivienda popular para familias de distintas alcaldías. (Nota: Aforo de 40 personas).

Citas Agendadas

VECINOS DE LA COLONIA SANTA BÁRBARA, ALCALDÍA IZTAPALAPA : Asistirán a la Subsecretaría de Concertación Política de la Ciudad de México (Av. Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc) a las 11:00 hrs para denunciar la invasión de un predio en Iztapalapa. (Nota: Aforo de 15 personas).

JUGADORES Y ENTRENADORES DEL CLUB DE FÚTBOL AMERICANO “COLTS DE ARAGÓN”: Asistirán al Edificio de Gobierno (Plaza de la Constitución No. 2, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc) a las 13:00 hrs para denunciar el cierre de su campo de entrenamiento histórico por obras en el Deportivo “Hermanos Galeana”. (Nota: Aforo de 30 personas).

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