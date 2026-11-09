Además de la ‘mega marcha’ del IMSS: Estas son las marchas y bloqueos en CDMX HOY 9 de noviembre

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una nueva “mega marcha” este lunes 9 de septiembre, que nuevamente irá desde el Centro Médico Siglo XXI hasta el Zócalo. Sin embargo, otras marchas y bloqueos están previstos para este inicio de semana.

La “mega marcha” del IMSS inicia a las 15:00 horas. A lo largo del día, habrá otras manifestaciones que provocarán complicaciones viales, por lo que autoridades capitalinas urgieron a tomar precauciones.

Aspecto de una marcha de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Estas son las marchas y bloqueos previstos para este lunes 9 de noviembre, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), para este lunes 9 de noviembre se prevé una marcha, siete concentraciones y una cita.

Marchas

FAMILIARES DE MENOR VÍCTIMA DE MALTRATO FÍSICO : Se concentrarán en Av. José María Castorena No. 233, Col. Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa a las 09:00 con destino a Fiscalía de Investigación Territorial en Cuajimalpa Ramírez y Lic. Castillo Ledón, Col. Cuajimalpa, Alc. Cuajimalpa. (Exigen justicia por presunto maltrato físico a menor en guardería; se prevé participación de padres y afectaciones viales, aforo: 50)

TRABAJADORES ACTIVOS Y JUBILADOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL: Encuentro en Centro Médico Nacional Siglo XXI Av. Cuauhtémoc No. 330, Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc a las 15:00 con destino a Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc. (Exigen renuncia de líder sindical, demandas laborales e insumos; posible arribo de autobuses y otras organizaciones, aforo: 1,000)

#ReporteVial | Te compartimos las concentraciones y movilizaciones programadas para este lunes 09 de noviembre de 2026. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/Uoj0t2HZKc — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 9, 2026

Concentraciones

LUCIÉRNAGAS BUSCADORAS : Se concentrarán en Estación “Chabacano”, líneas 2, 8 y 9 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Av. San Antonio Abad, Col. Vista Alegre, Alc. Cuauhtémoc a las 06:30 y Estación “Ermita”, líneas 2 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro Calz. de Tlalpan, Col. Portales Norte, Alc. Benito Juárez a las 07:00. (Primera jornada regional de búsqueda en Morelos con diversos colectivos; posibles afectaciones viales, aforo: 60)

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA No. 12 “GUARDIAS PRESIDENCIALES” : Se concentrarán en Escuela Secundaria Técnica No. 12 “Guardias Presidenciales” Eje 2 Norte Manuel González No. 318, Col. San Simón Tolnáhuac, Alc. Cuauhtémoc a las 07:00. (Exigen retiro de mobiliario obsoleto para no reducir áreas recreativas; posibles afectaciones viales, aforo: 70)

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN Y LUCHA TRIQUI INDEPENDIENTE : Se concentrarán en Secretaría de Gobernación Abraham González No. 48, Col. Juárez, Alc. Cuauhtémoc a las 08:00. (Exigen esclarecimiento de homicidio de mujeres indígenas y audiencia; con diversas organizaciones de apoyo y afectaciones viales, aforo: 300)

REFUGIO FRANCISCANO, A.C. : Se concentrarán en Refugio Franciscano, A.C. Carr. México Toluca Km. 17.5, Col. Lomas de Vista Hermosa, Alc. Cuajimalpa a las 11:30. (En rechazo a inspección judicial por acuerdo reparatorio existente; posibles afectaciones viales, aforo: 50)

SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO : Se concentrarán en Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión No. 66, Col. El Parque, Alc. Venustiano Carranza a las 10:00. (Solicitan incremento presupuestal y atención a demandas salariales; posibles afectaciones viales, aforo: 3,000)

TRABAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN DEFENSA DE LA SEGURIDAD SOCIAL : Se concentrarán en Delegación Sur del Instituto Mexicano del Seguro Social Torres Adalid No. 1305, Col. Narvarte Oriente, Alc. Benito Juárez a las 12:00. (Rechazo a represión institucional y apoyo a trabajadora señalada; posibles afectaciones viales, aforo: 100)

PLATAFORMAS UNIDAS DEL PONIENTE : Se concentrarán en Centro Santa Fe (Estacionamiento de Motocicletas) Vasco de Quiroga No. 3800, Col. Contadero, Alc. Cuajimalpa a las 12:00. (Rechazo a licencias especiales y placas mercantiles para repartidores; posibles bloqueos viales, aforo: 60)

COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA NO. 9 “PEDRO DE ALBA” : Se concentrarán en Escuela Nacional Preparatoria No. 9 “Pedro de Alba” Av. Insurgentes Norte No. 1698, Col. Lindavista, Alc. Gustavo A. Madero a las 12:30. (Realizarán “Tendedero de Denuncias” contra abusos y acoso, aforo: 60)

HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS DE METLATÓNOC Y COCHOAPA EL GRANDE, ESTADO DE GUERRERO : Se concentrarán en Zócalo Capitalino Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las Durante el día. (Solicitan reparación de carretera estatal Tlapa-Metlatónoc; posible arribo de autobuses, aforo: 100)

CONSEJO NACIONAL MOTOCICLISTA: Se concentrarán en Secretaría de Movilidad Av. Álvaro Obregón No. 269, Col. Roma Norte, Alc. Cuauhtémoc a las 13:30. (Inconformidad ante propuesta de licencia y placas para repartidores de apps; posibles afectaciones viales, aforo: 90)

Citas Agendadas

SINDICATO MEXICANO DE TRABAJADORES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO : Encuentro en Secretaría de Gobierno Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc a las 18:00. (Exigen alto al hostigamiento laboral y discriminación en el Metro, aforo: 30)

COMERCIANTES MAZAHUAS DE LA ALAMEDA CENTRAL: Encuentro en Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera, Alc. Cuauhtémoc a las Durante el día. (Rechazo a operativos de la Policía Auxiliar en la Alameda Central, aforo: 20)

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