Metro CDMX HOY 10 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 10 de noviembre.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

#MetroAlMomento:



La circulación de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y A es constante en ambos sentidos y la afluencia se mantiene controlada. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.



Se registra afluencia alta en las Líneas 3, 12 y B;… pic.twitter.com/EKJnyEPlwt — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 10, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 8

La línea 8 que corre desde Garibaldi a Constitución de 1917 reporta un retraso en el servicio y gran flujo de gente en la línea. Los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“ LENTA la salida de trenes en Constitución ”

“Llevamos más de 8 minutos en atlalilco de la línea 8 sin avanzar y no hay gente”

Línea 12

La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Linea 12 direccion mixcoac detenida por completo...”

“Sin trenes en L12 terminal Tláhuac”

“hace falta uno vacío en Atlalilco, no se puede subir a ninguno”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:

Línea A

Línea 12

Línea 2

Línea 8

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LMCT