Caída de bastón en el Metro provoca cortocircuito en Línea 1 y deja dos heridos

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro solicitó a las personas usuarias, en especial a quienes ingresan con paraguas, bastones o muletas, sujetar con firmeza sus pertenencias para evitar su caída a la zona de vías electrificadas con 750 volts de corriente continua.

La exhortación de la institución busca prevenir accidentes, suspensiones en el servicio y daños en la infraestructura del transporte.

Durante la mañana de este miércoles, en la estación Zaragoza de la Línea 1, la caída de un bastón a las vías generó un arco eléctrico que provocó quemaduras a dos usuarios.

Las personas heridas requirieron traslado a un hospital para recibir atención médica especializada. Por otra parte, la noche del martes se registró la caída de una muleta en las vías de la estación Moctezuma, perteneciente a la misma línea; aunque no se reportaron lesionados, el incidente obligó a realizar un corte de corriente de 20 minutos que afectó la circulación de los trenes.

Entre enero y octubre de este año, los registros del organismo contabilizan la caída de 150 paraguas, 114 bastones o muletas, 73 juegos de llaves y 43 termos metálicos a la zona de vías.

Debido a sus propiedades metálicas, estos objetos causan cortocircuitos al entrar en contacto con la barra guía encargada de suministrar energía a los trenes.

Frente a esta situación, cada cortocircuito exige al personal de las estaciones ejecutar maniobras especiales para retirar el objeto y evaluar las condiciones del sistema. En los casos donde las unidades sufren averías, los trenes deben trasladarse a los talleres para su reparación.

Ante esta problemática recurrente, la dirección general del organismo, encabezada por Adrián Rubalcava Suárez, instó a la población a no rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes.

Asimismo, las autoridades del STC recordaron que, en caso de que algún objeto caiga a las vías, los usuarios deben solicitar ayuda de inmediato al personal capacitado y abstenerse de intentar recuperarlo por cuenta propia.

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JVR