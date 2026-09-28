Metro de CDMX renueva durmientes en Línea 5 sin afectar servicio

Las labores operativas nocturnas para la sustitución de piezas obsoletas son coordinadas por la dirección general del Sistema de Transporte Colectivo (STC), a cargo de Adrián Rubalcava Suárez.

Personal especializado del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realiza la sustitución de durmientes en la interestación Aragón-Oceanía de la Línea 5, una intervención preventiva para garantizar la seguridad operacional y la continuidad del servicio.

Las cuadrillas nocturnas ejecutan los trabajos de mantenimiento exclusivamente durante las madrugadas. Mediante este esquema de trabajo, el sistema de transporte evita interrupciones en los horarios habituales y asegura la movilidad fluida de los miles de usuarios que transitan por la zona oriente de la Ciudad de México.

Las labores actuales concentran su atención en la retirada de viejos durmientes de madera que presentaban obsolescencia, colocando en su lugar elementos sintéticos de alta resistencia. Esta modernización del material reduce de manera significativa el desgaste provocado por el tránsito constante de las unidades.

A la par del cambio de piezas, los especialistas llevan a cabo la compactación mecánica del balasto —la piedra sobre la cual se apoyan las vías— y la verificación rigurosa de las medidas geométricas de los rieles para asegurar un nivelado perfecto.

El tramo intervenido posee un alto valor estratégico para la red del Metro. Esta vía de enlace conecta directamente a la Línea 5 con la Línea B, lo que permite el traslado eficiente de trenes hacia las áreas de talleres de revisión y reparación.

El tramo intervenido de alta fluidez de trenes y maniobras técnicas se localiza en la interestación Aragón-Oceanía. ı Foto: Especial.

Adicionalmente, este segmento funciona como zona de maniobras para enviar convoyes vacíos hacia las estaciones de mayor afluencia de la Línea B en las horas pico, optimizando los tiempos de espera en los andenes.

El paso de vía también habilita la posibilidad de instrumentar circuitos de servicio provisional ante eventuales incidencias, manteniendo recorridos parciales desde Oceanía hacia las terminales Politécnico o Pantitlán.

Estas acciones se desarrollan bajo los lineamientos del Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de Clara Brugada Molina, con el fin de priorizar la infraestructura del transporte público capitalino.

Por su parte, la dirección general del Metro, encabezada por Adrián Rubalcava Suárez, mantiene operativas a las cuadrillas técnicas durante las 24 horas del día en distintas áreas del sistema.

La renovación en la Línea 5 se suma a las tareas sistemáticas de revisión que el STC aplica en las instalaciones fijas de la red para garantizar traslados seguros en la metrópoli.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR