Mota-Engil es elegida para renovar Línea 3 del Metro; proyecto supera 25 mil mdp

El gobierno de la Ciudad de México seleccionó a Mota-Engil México como el inversionista para el proyecto de coinversión con el que busca renovar de manera integral la Línea 3 del Metro, en un esquema que contempla pagos por disponibilidad y operación acumulados por 25 mil 180.4 millones de pesos.

El fallo fue emitido el 21 de septiembre por el Fideicomiso Público de Administración y Pago BM/5131 (FICO), luego de un procedimiento en el que participaron 11 interesados y que finalmente recibió dos propuestas: la de Mota-Engil México y la de un grupo encabezado por ICA Constructora.

De acuerdo con la tarjeta informativa de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) capitalina, la propuesta de Mota-Engil fue la única que cumplió con la totalidad de los requisitos establecidos. En la evaluación técnica obtuvo 88.05 puntos; en la económica alcanzó 100 puntos y sumó 90.44 puntos en la calificación final.

La propuesta ganadora también representó el menor costo de las dos recibidas. El Gobierno capitalino señaló que los 25 mil 180.4 millones de pesos correspondientes a los pagos por disponibilidad y operación son 43 por ciento menores a los contemplados en la propuesta del grupo encabezado por ICA.

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El procedimiento fue abierto a empresas nacionales e internacionales con experiencia y capacidad financiera en infraestructura ferroviaria. La invitación fue publicada en la Gaceta Oficial el 19 de junio y los Lineamientos y Criterios de Selección el 14 de julio. Los participantes tuvieron acceso a la misma información técnica, realizaron visitas al sitio y recibieron respuesta a sus solicitudes de aclaración.

La evaluación estuvo a cargo de manera colegiada del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) y la SAF, con acompañamiento del Órgano Interno de Control.

El mecanismo estableció que 80 por ciento de la calificación correspondiera a la propuesta técnica y 20 por ciento a la económica.

El proyecto contempla 45 trenes nuevos, la sustitución integral de las vías, la modernización de los sistemas eléctricos, de control y señalización, así como la rehabilitación de las estaciones de la Línea 3, que corre de Indios Verdes a Universidad.

Las obras principales están previstas para iniciar en 2027. Para 2026, el Gobierno capitalino aseguró que no se contempla el cierre de estaciones ni la interrupción del servicio.

Aunque el fallo ya determinó al inversionista seleccionado, el proyecto todavía deberá cumplir otras etapas antes de formalizarse. Entre ellas se encuentra su inscripción en la Cartera de Proyectos de la Ciudad, la evaluación económico-financiera de la Secretaría de Administración y Finanzas y, en su caso, la autorización de los mecanismos financieros correspondientes.

El esquema será presentado al Congreso de la Ciudad de México como parte del Paquete Económico 2027.

El Gobierno capitalino sostuvo que el proyecto no representa una privatización de la Línea 3 ni del Metro, pues el STC conservará la operación del servicio, mientras que la administración capitalina mantendrá la rectoría del proyecto. También aseguró que la tarifa del Metro no se modificará por este esquema.

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MSL