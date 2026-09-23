Exigen los alumnos del CCH Sur justicia para Jesús Israel

Estudiantes colocan en las rejas del CCH pancartas contra la inseguridad , ayer.

A un año del asesinato de Jesús Israel, estudiante de 16 años del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, sus compañeros cerraron, en su memoria, el acceso principal de la escuela y la calle Llanura para conmemorar su fallecimiento y exigir justicia.

La jornada para conmemorar la vida de Jesús Israel comenzó a las 11:00 horas y concluyó a las 17:00 horas. Durante seis horas, sus compañeros realizaron lecturas de poemas, colocaron cartulinas, presentaron ofrendas florales y participaron en un taller de escritura creativa.

El ataque ocurrió el 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 13:00 horas. De acuerdo con la investigación, Lex Ashton “N”, entonces estudiante del plantel es señalado por su presunta responsabilidad en la agresión indiscriminada en la que Jesús Israel fue asesinado y un trabajador de 65 años resultó lesionado.

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El Dato: Luego del crimen, autoridades de la UNAM implementaron medidas para el ingreso de estudiantes y personal al CCH Sur, entre ellas, detectores de metales y torniquetes.

En las rejas del plantel, los estudiantes colocaron mensajes como: “la cultura incel mata”, “su asesinato no fue una causa aislada” y “no quiero morir en la escuela”.

Esto, porque, se presume que Lex Ashton “N” presuntamente pertenecía a una comunidad incel, la cual está integrada por hombres que se autodefinen como incapaces de tener una relación amorosa o afectiva con mujeres y las culpan por acercarse, según ellos, sólo a hombres atractivos. En algunos foros hay mensajes misóginos.

El supuesto agresor, a quien compañeros describieron a La Razón en 2025 como callado y sin amigos, entró al plantel vestido de negro, armado y con el rostro cubierto y atacó a Jesús Israel. En su intento de huida, hirió al trabajador del CCH y luego se accidentó, por lo que fue detenido. Horas antes publicó en sus redes sociales una foto con cubrebocas, encapuchado y con una guadaña, navajas y sal pimienta.

70 años de prisión podría enfrentar Lex Ashton “N”

Además de cerrar el acceso principal, los estudiantes mantuvieron bloqueada la calle Llanura como una forma de guardar respeto a la memoria de Jesús Israel.

La conmemoración también estuvo acompañada de un reclamo contra las autoridades del plantel, así lo expresaron en un mensaje dirigido a la comunidad y a las autoridades del CCH Sur, donde los compañeros de Jesús Israel cuestionaron que la escuela haya programado talleres y pláticas sobre respeto y salud mental, en el marco del aniversario del asesinato, usando el mismo evento como ejemplo.

Los jóvenes consideraron que abordar lo ocurrido mediante estas actividades representa una falta de respeto a la memoria de su compañero y una muestra de insensibilidad hacia el dolor que, señalaron, continúa atravesando su familia y sus seres queridos.

133 días han pasado desde que ocurrió el ataque

“La mejor forma de honrarlo no es con discursos ni talleres improvisados, sino con justicia, acciones concretas que garanticen la seguridad y el bienestar real de la comunidad, y sobre todo con el respeto que merece su familia en este día”, señalaron los estudiantes.

Hasta el momento, el CCH Sur no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos ni sobre el reclamo de los estudiantes respecto a las actividades realizadas por el aniversario.

En cuanto al proceso penal, Lex Ashton “N” permanece en el Reclusorio Oriente desde el 10 de octubre de 2025, señalado por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

La audiencia intermedia del caso continuará el próximo 30 de septiembre a las 11:00 horas en las salas orales del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Durante una de las audiencias del proceso, el abogado defensor David Retes señaló que su cliente tenía problemas psicológicos al momento de los hechos. Sobre este señalamiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado públicamente.

La fiscala capitalina, Bertha María Alcalde Luján, informó que el proceso se encuentra actualmente en la etapa intermedia y que la Fiscalía se prepara para la selección de las pruebas que presentará durante el juicio oral, cuya fecha aún no ha sido establecida.

“El proceso penal tiene distintas etapas. ¿En dónde estamos hoy en día en este caso? Después de la detención de esta persona (Lex Ashton “N”) se inició un proceso penal, vino la etapa de investigación complementaria que ya se agotó.

“Actualmente estamos en la etapa intermedia, que es donde nos preparamos para ir a un juicio oral; en donde se ofrecen las pruebas, se debate sobre qué pruebas van a ir al juicio, de tal forma que podamos dar inicio a este juicio y desahogar las pruebas que nos permitan acreditar la responsabilidad de esta persona en estos terribles hechos que acontecieron en el CCH”, dijo en conferencia.