Conteo de incidencia delictiva

Presenta el IPN modelo para contar los crímenes

Presentan modelo capaz de sistematizar de forma más rápida el conteo de incidencia delictiva en la capital

Exhibición del funcionamiento del modelo para registrar delitos, ayer.
Exhibición del funcionamiento del modelo para registrar delitos, ayer. Foto: Luis Olivera|La Razón
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Luis Olivera

ACADÉMICOS DEL INSTITUTO Politécnico Nacional (IPN), adscritos al Centro de Investigación en Computación, presentaron un modelo capaz de sistematizar de forma más rápida el conteo de incidencia delictiva en la capital.

Jorge Pacheco, uno de los varios colaboradores que participaron en la creación de este modelo, contó que utilizó una metaheurística (un modelo matemático que rige otras reglas) basada en el control de poblaciones, para identificar de forma virtual las zonas con mayor índice delictivo en la capital del país.

“Lo que queríamos hacer es cómo aplicar los nuevos modelos matemáticos e inteligencia artificial para mejorar las soluciones que contabilicen los datos de seguridad en la ciudad.

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“Actualmente, lo que se hace es un procesamiento manual de esa información, pero para aumentar la productividad en el procesamiento de los datos, no tienes que poner a 10 personas que se sienten a leer estos documentos, este modelo ya entrenado hace la contabilidad por ti”, explicó el maestro en Ciencias de la Computación a La Razón.

Pacheco Senard aclaró que su modelo no está pensado como una herramienta que arrebate el trabajo a quienes se dedican a la contabilidad de índices delictivos, por lo que aún con el uso de esta herramienta, se requiere del trabajo humano para verificar los datos procesados.

Esta herramienta no sólo ayuda a contabilizar y mapear los índices delictivos por alcaldía, también puede administra información ligada a cualquier ilícito, como feminicidios, desapariciones forzadas, entre otras problemáticas locales y nacionales.

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