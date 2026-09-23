Denuncian vecinos de Tláhuac que socavón tiene 34 días sin atención

Vecinos de la calle Ignacio Molina, en la colonia La Conchita Zapotitlán, en Tláhuac, reportan que la administración de la morenista Berenice Hernández Calderón lleva al menos 34 días sin atender un socavón de más de tres metros de largo.

La cavidad reportada por colonos se encuentra casi enfrente del predio marcado con la manzana 156, lote 12, sitio en el cual, según los habitantes de la zona, una fuga de agua comenzó a reblandecer el suelo el 19 de agosto de 2026.

En un recorrido, La Razón observó cascajo a un costado del hundimiento, el cual se comienza a llenar de basura, la cual, en gran medida, ha sido arrastrada por el agua de las más recientes lluvias.

TE RECOMENDAMOS: Homicidio ocurrió hace un año Exigen los alumnos del CCH Sur justicia para Jesús Israel

El Dato: La Secretaría de Gestión Integral del Agua informó en febrero sobre la inversión de 25 millones de pesos en tecnología para para la prevención de socavones.

De acuerdo con vecinos del lugar, el hoyo fue reportado inmediatamente al personal a cargo de la alcaldesa de Morena, pero el área correspondiente hizo caso omiso de la situación, al grado de sólo acudir para observar la oquedad, la cual sigue abierta.

“Ya tiene como un mes que se formó (el socavón), pero no lo han venido a arreglar. Según vinieron a eso y ya lo dejaron así, pero hasta ahorita, nada.

“Hasta a las señoritas del chaleco rojo, también cada que pasan les decimos ‘ayúdenos, ayúdenos’, porque a ellos también les tenemos que decir, pero quién sabe si lo reportarían”, contó Lizbeth Márquez, una de las vecinas que, dijo, ha reportado esta irregularidad a la alcaldía Tláhuac.

40 centímetros se hunden al año varias zonas de la alcaldía

Datos del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) revelan que bajo el mandato de Hernández Calderón, las cavidades de este tipo casi se han duplicado desde su primer año de gobierno.

La información muestra que en 2021, un año antes de que la morenista llegara al poder, el órgano registró 64 hundimientos en la demarcación, pero un año después la cifra aumentó a 96, lo que representó un alza de 50 por ciento.

La detección de socavones en Tláhuac mantiene una tendencia al alza, pues 2025 el C5 registró 127 casos, lo cual significa un incremento total de 98.44 por ciento en sólo cuatro años.

Con base en los datos que el C5 brindó a este diario vía transparencia, la zona de La Conchita está en un punto geográfico clave para la formación de estos hundimientos, pues sólo a mil 500 metros de donde se formó dicha cavidad, se encuentra la colonia número uno de Tláhuac en lo que a socavones se refiere: Santa Ana Poniente, con un total de 53 casos de 2017 a 2025.

662 casas con riesgo medio o alto de colapso hay en Tláhuac

A este sitio le siguen de cerca las colonias Miguel Hidalgo, con 51 registros; La Conchita Zapotitlán, con 33 incidentes; Ojo de Agua, con 30 antecedentes; Agrícola Metropolitana, con 29 reportes, y Zapotitla, también con 29 antecedentes.

Laura Martínez, una de las vecinas afectadas por el hoyo formado en la calle Ignacio Molina, también mencionó que el pasado viernes un automóvil cayó dentro de este desperfecto, por lo que una grúa tuvo que acudir en la noche al sitio para sacarlo.

“No pusieron (las autoridades) cintas o algo que dijera que estaba ahí el socavón. Tiene más de un mes y no lo han podido arreglar. El tema es, ¿pues cuándo van a venir a arreglar? Porque unos le echan la culpa a otros”, criticó.

Luego de lo ocurrido en este punto de la colonia La Conchita Zapotitlán, este medio pidió una entrevista al área de Protección Civil de la Alcaldía Tláhuac para saber el porqué autoridades locales no han atendido correctamente la problemática en cuestión, pero al cierre de esta edición no hubo tal.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil de la demarcación, el tiempo de espera para atender este tipo de eventos en Tláhuac va de los tres a los cinco días; no obstante, la oquedad de Ignacio Molina tiene 34 días sin alguna reparación por parte de las autoridades en atención a los reportes ciudadanos.

El Tip: La ciudadanía puede reportar cualquier bache, socavón u otro desperfecto en el asfalto con sólo mandar un mensaje de WhatsApp al número 55 5658 1111.

“Sí esperamos que vengan, porque a nosotros no se nos da eso de andar subiendo los videos a Internet para pedir la ayuda. Fuimos a la Coordinación Territorial y se metió la queja, pero ya no volvimos a saber cuándo iban a arreglar”, dijo Lizbeth Márquez, una vecina.

Al respecto, Adolfo Suárez, otro de los habitantes de la calle Ignacio Molina, expresó su temor por la formación de hoyos en la zona, pues el reportado desde hace más de 30 días no ha sido el único, sino que otros se originaron con anterioridad.

El hombre confió en que las autoridades atiendan esta situación que se vive con frecuencia en esta zona de Tláhuac.

“En esta misma calle, ahí donde está el socavón de ahorita, se había formado otro. Ése en su momento se tapó, para ese vinieron y todo con excavadora y dos camiones, porque se estuvo abriendo, lo que a mí me causa preocupación es por qué este otro (socavón) se abrió enfrente, pero también aquí los vecinos sabemos que es zona de eso, se forman seguido, afortunadamente no nos ha pasado nada”, externó.

TIERRA ABIERTA ı Foto: Especial