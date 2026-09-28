Clara Brugada supervisa obra de nueva Clínica Condesa en la GAM de CDMX

La supervisión de los avances de la tercera sede médica del norte de la capital fue encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

La Ciudad de México registra un avance del 60 por ciento en la edificación de la nueva sede de la Clínica Condesa, ubicada dentro del Deportivo Los Galeana, en la colonia San Juan de Aragón de la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta unidad médica brindará consultas, análisis clínicos y tratamiento gratuito para la salud sexual.

Con una inversión pública de 85 millones de pesos, el centro médico abarca cuatro inmuebles distribuidos en más de 8 mil metros cuadrados. Su objetivo central radica en descentralizar la atención médica especializada y facilitar el acceso a servicios públicos de calidad para la población del norte capitalino.

Durante la visita de supervisión a los trabajos de obra civil, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, resalta que este complejo representa la primera instalación del sistema Condesa construida en la última década dentro de la entidad.

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“Esta será la tercera sede en la ciudad y la primera que brindará servicios en el norte desde la Gustavo A. Madero. Las clínicas Condesa garantizan la salud sexual como un derecho con atención pública, gratuita y especializada para atender el VIH”, asegura Brugada Molina.

El complejo dispondrá de mil metros cuadrados enfocados exclusivamente a laboratorios de alta especialidad. En estas instalaciones se realizarán estudios de carga viral, química sanguínea, baciloscopías, bacteriología, coprología, serología y diagnósticos confirmatorios de infecciones de transmisión sexual.

La descentralización de los estudios de laboratorio y consultas de infectología beneficiará a los habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). ı Foto: Especial.

Asimismo, la infraestructura dispondrá de 38 consultorios enfocados en especialidades como infectología, medicina interna, ginecología y apoyo psicológico, además de áreas para atender a víctimas de violencia sexual y un módulo de atención para personas trans y no binarias.

A la fecha, el sistema de Clínicas Condesa en la Ciudad de México provee tratamiento con terapia antirretroviral a más de 25 mil personas que viven con VIH, además de otorgar la Profilaxis Preexposición (PrEP) a más de 17 mil usuarios en lo que va del presente año.

El proyecto constructivo a cargo de la Secretaría de Obras e Infraestructura local incluye criterios sustentables como la captación de agua pluvial y la conservación del arbolado existente. La meta institucional busca reducir el estigma social y alcanzar cero contagios de VIH para el año 2030.

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JVR