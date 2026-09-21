Janecarlo Lozano entrega arcotechos en escuelas de la Gustavo A. Madero, en CDMX

La entrega formal de los arcotechos y la supervisión del proyecto fueron encabezadas por el alcalde Janecarlo Lozano.

Estudiantes de las escuelas primarias Juventino Rosas y José López Portillo, ubicadas en la colonia Cuautepec, cuentan con nuevas instalaciones en sus patios tras la entrega oficial de dos estructuras de arcotecho.

La medida busca evitar que las inclemencias del clima, como la intensa radiación solar o las constantes precipitaciones pluviales en la Ciudad de México, suspendan la educación física, los recreos y los actos cívicos de la niñez.

Las estructuras metálicas constan de una altura de seis metros y una cubierta de 225 metros cuadrados de lona reinforced, diseñadas para brindar seguridad técnica y durabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos en la zona.

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Durante la inauguración, el titular de la alcaldía Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, subrayó el impacto directo de la obra en el bienestar estudiantil.

“Llevamos cuatro meses con lluvias continuas, lo que obliga a las niñas y niños a permanecer encerrados en sus salones durante el receso. Con esta infraestructura, el clima ya no detendrá su aprendizaje ni su convivencia”, afirmó el alcalde.

La entrega de estas obras forma parte de un plan amplio de remodelación que abarca intervenciones mayores en un total de 87 planteles de educación pública distribuidos en la demarcación territorial.

Entre las labores proyectadas destacan la edificación de rutas y escaleras de emergencia, la remodelación completa de módulos sanitarios, la sustitución de ventanales y puertas, además del reemplazo de pisos dañados en salones.

La administración local informó que la prioridad del proyecto es abandonar las reparaciones menores o provisionales para implementar cambios estructurales que permanezcan a largo plazo en beneficio de la comunidad escolar.

Lozano enfatizó que el mejoramiento físico de los inmuebles educativos se alinea con una agenda social centrada en los derechos infantiles, reconociendo el papel clave del personal docente en la formación de los estudiantes.

Con este tipo de inversiones, las autoridades capitalinas prevén elevar la calidad de los espacios educativos públicos, transformando los centros escolares de Cuautepec en entornos seguros y propicios para el desarrollo comunal.

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JVR