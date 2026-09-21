Clara Brugada llama a fortalecer el multilateralismo entre ciudades al cierre del U20

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y el alcalde de la ciudad de Nueva York. Zohran Mamdani.

En su última jornada de actividades en el Urban 20 (U20), la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Clara Brugada Molina, llamó a fortalecer el multilateralismo entre ciudades y a compartir experiencias para convertirlas en soluciones frente a problemas comunes de las grandes urbes.

Durante el desayuno de conclusiones del encuentro internacional, encabezado por el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, la mandataria capitalina hizo un balance de los temas abordados durante los dos días de trabajos y destacó la importancia de que los gobiernos locales intercambien políticas y experiencias más allá de las fronteras nacionales.

Como parte de esta agenda, Brugada Molina presentó algunas de las políticas que se desarrollan en la Ciudad de México, entre ellas los vales Mercomuna, las Utopías y la estrategia para fortalecer la economía de los barrios, con la que su administración busca apoyar a las familias e impulsar, al mismo tiempo, el comercio y el consumo local.

El U20 reunió durante dos días a alcaldes y representantes de distintas ciudades para discutir algunos de los principales retos urbanos, entre ellos las condiciones de las personas trabajadoras de plataformas digitales, el acceso a la vivienda, el housing, el medio ambiente y el cambio climático.

En esta última jornada, Brugada Molina también sostuvo reuniones bilaterales con alcaldes y representantes municipales de Chicago, Barcelona y Santiago de Chile, con quienes abordó experiencias y posibles mecanismos de cooperación entre ciudades.

La conclusión planteada por la mandataria capitalina fue fortalecer la colaboración entre ciudades para atender problemas que, por su dimensión, trascienden las fronteras de cada país.

Por último, volvió a destacar la iniciativa global por la vivienda asequible planteada en el encuentro con la participación de Barcelona, Nueva York, Roma y otras ciudades, como parte de una agenda internacional para enfrentar la crisis de acceso a la vivienda.

Brugada se reúne con Zohran Mamdani

Más temprano, Clara Brugada sostuvo un encuentro con Mamdani, así como con migrantes mexicanos dedicados al servicio de entrega a domicilio en la ciudad de Nueva York.

La mandataria destacó la intención de implementar espacios dignos y funcionales para este gremio en la Ciudad de México; además, adelantó propuestas como lugares de descanso, acceso a baños y espacio para recargar unidades eléctricas.

“Replicaremos en la Ciudad de México algunas de las buenas prácticas de Nueva York para apoyar a quienes se dedican a esta actividad”, señaló la Jefa de Gobierno en sus redes sociales.

En #NuevaYork me reuní con el alcalde @NYCMayor y con repartidores paisanos. Replicaremos en la Ciudad de México algunas de las buenas prácticas de Nueva York para apoyar a quienes se dedican a esta actividad. Como espacios donde puedan descansar, recargar sus bicis y acceso a… pic.twitter.com/NBd5HeccBm — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 21, 2026

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cehr