¿Cómo registrarse al apoyo de 4,800 pesos a embarazadas 2026 en CDMX?

En la Ciudad de México las mujeres embarazadas pueden recibir un apoyo económico de hasta 4 mil 800 pesos; además de recibir orientación, visitas a domicilio y talleres.

El programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas brinda un apoyo económico bimestral de mil 200 pesos a las mujeres durante su etapa de gestación, y este puede ser recibido por hasta un máximo de cuatro ocasiones.

Además del apoyo económico, el programa dirigido a las mujeres embarazadas busca fortalecer sus condiciones durante la gestación, brindarles atención preventiva y darles acompañamiento.

¿Qué es el programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas 2026?

El Programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas es un Programa Social de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México, por medio del cual se brinda apoyo económico, orientación y cuidados a las mujeres embarazadas.

Este programa brinda los siguientes apoyos:

Apoyo económico de mil 200 pesos bimestrales en hasta cuatro ocasiones

Visitas domiciliarias del personal de salud para seguimiento prenatal

Talleres formativos para brindar información sobre educación inical y crianza afectiva

Apoyo nutricional, orientación y acompañamiento alimentario para el cuidado y salud de la madre y el bebé.

Para ser beneficiaria del programa Mujeres Sanas e Infancias Protegidas se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Estar embarazada

Llenar solicitud de incorporación al programa, la cual será proporcionada por personal operativo de la Dirección Ejecutiva para las Infancias.

Que la mujer embarazada se encuentre preferentemente durante los primeros tres meses de gestación. En el caso de adolescentes embarazadas, no se aplicará restricción alguna respecto al número de semanas de gestación al momento de la inscripción

Residir en la Ciudad de México

No recibir otros apoyos de la misma naturaleza, o algún otro destinada a este grupo vulnerable

Los documentos que se requieren para el programa son los siguientes:

Identificación con fotografía

Comprobante de domicilio: No mayor a tres meses a partir del ingreso al programa social

CURP: Sólo en el caso de adolescentes embarazadas o que no se encuentre visible en la identificación oficial

Documento que acredite las semanas de gravidez: Certificado médico de embarazo, cartilla de salud, carnet de control prenatal o ultrasonido con fecha de gestación

Una vez que cuentes con todos los requisitos y documentos, debes acudir a una oficina de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México; o bien, esperar una visita domiciliaria de Participación Ciudadana.

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